Amici Speciali: The Kolors rinunciano alla finale, l’annuncio di Stash The Kolors, concorrenti di Amici Speciali, hanno deciso di ritirarsi dalla finale: la rinuncia inaspettata è stata dichiarata da Stash front man della band

The Kolors, band acclamata di Amici Speciali, non parteciperà alla finale del programma. L’annuncio del loro ritiro è stato pubblicato da Stash, front man del gruppo. Nel corso della semifinale il gruppo era meritatamente riuscito a guadagnarsi il posto in finale, ma pare abbia deciso diversamente.

Dopo una lunga ed accurata riflessione la giovane band The Kolors, ha deciso di non partecipare alla finale del fortunato programma Amici Speciali condotto da Maria De Filippi. Sul sito ufficiale del programma si legge: “Comunicazione ufficiale! I The Kolors rinunciano al loro posto da finalisti”. La decisione è stata presa dal front man della band, Stash.

“Pur essendo molto lusingato di essere stato scelto come finalista – afferma Stash -, sin da subito, sin dal primissimo momento dopo la puntata, mi sono sentito di rinunciare a quel posto da finalista. Seppur simbolico, quel trofeo è pur sempre un’opportunità. Io di opportunità da questo posto ne ho avute già tante. La mia coppa l’ho alzata nel 2015. Da due anni sono professore in questa scuola e gran parte di questi ragazzi che vedete in questo programma li ho interrogati, li ho visti crescere artisticamente, ho dato voti, li ho consigliati per cui mi sembra giusto rinunciare in questo momento al mio posto di finalista”.

Umberto Gaudino al posto de i The Kolors

La notizia della rinuncia alla finale di Amici Speciali da parte di Stash e i The Kolors ha sorpreso tutti. Nessuno pensava che la famosa band si ritirasse dalla finale. Nel corso della semifinale del programma erano stati in molti a tifare e votare per i The Kolors affinchè andassero in finale: Alessio Gaudino, Michele Bravi e Irama.

Stash ha però deciso di fare un passo indietro nel periodo oro della sua carriera come cantante e così sono altri i finalisti pronti a vincere Amici Speciali. Il nuovo finalista sarà Umberto Gaudino, il ballerino latino-americano del programma.

Il ballerino più amato di Amici Speciali è pronto a giocarsi la finale del programma. Classe 1990, Umberto Gaudino è uno dei ballerini più talentuosi del programma; un tempo, nel corso della semifinale di Amici Speciali, aveva dichiarato di non essere troppo interessato alla finale nonostante sia una cosa bellissima.. sembra che ora abbia decisamente cambiato idea.