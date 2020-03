Amidi di Maria De Filippi: Javier Rojas e Talisa Ravagnani in crisi La giovane coppia Javier Rojas e Talisa Ravagnani, nata nella scuola di Amici di Maria De Filippi, sembra già trascorrere il primo periodo di crisi

Nella scuola di Amici di Maria De Filippi è nata una giovane coppia. Si tratta di Javier Rojas e Talisa Ravagnani. I due, nei giorni precedenti, sembreva molto affiatata e non sono per nulla mancate le effusioni e coccole varie. Sembra, però, che ci sia già aria di una prima crisi.

Talisa Ravagnani, infatti, dichiara di non sentire il ragazzo onesto e, per questo motivo, dichiara che non si fidanzerebbe mai con un ragazzo come Javier Rojas. Infatti, ha dichiarato:

“Non mi fidanzerei mai con Javier. Non è onesto. Almeno dimmi la verità. Prima mi dice ‘ti voglio bene’, poi “I love you”. Perché devi giocare? Dimmi la verità.”

Pare, infatti, che Talisa Ravagnani sia come lasciata in una perenne indecisione dal ballerino Javier Rojas, il quale non riesce a decidere se prendere una strada seria con la ragazza oppure se non iniziare nessun tipo di percorso. Questa indecisione infastidisce moltissimo la ragazza, la quale sta iniziando pian piano a prendere le distanze dal ballerino.

Ciò che, però, Talisa Ravagnani ignora, è che Javier Rojas ha dichiarato a porte chiuse di pensare ancora alla sua ex fidanzata. Lo ha dichiarato all’amico Valentin Alexandru in un momento di confidenze tra di loro.

Fin dall’inizio, però, i due ragazzi erano sembrati complici ed affiatati. Specialmente da parte di Talisa Ravagnani, l’interesse era veramente tanto e ha infatti confessato alla sua compagna di stanza Martina Beltrami. Non è riuscita in alcun modo a nascondere, quindi, l’interesse che, d’altro canto, il ballerino sembrava ricambiare appieno, se non fosse però di alcune voci che fin dall’inizio correvano all’interno della scuola.

Infatti, fin dall’inizio della loro relazione per alcuni dei ragazzi era palese come lui fosse fortemente interessato ancora alla sua ex fidanzata e di come, in realtà, la sua mente fosse completamente occupata dal ricordo di lei. Sembra, quindi, che per questa relazione non ci sia in realtà un lieto fine.