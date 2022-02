Anastasia Kuzmina abbandona i social: la paura dopo l’attacco in Ucraina

Anastasia Kuzmina decide di abbandonare i social spiegando la sua grande paura e preoccupazione per ciò che sta accadendo in Ucraina

Anastasia Kuzmina abbandona i social dopo le ultime notizie apprese in merito all’attacco della Russia nei confronti dell’Ucraina. Sono giorni ed ore di tensione per l’interno mondo che sta seguendo la vicenda che vede protagonista Putin e la sua inaspettata decisione.

La famosa e giovane ballerina di Ballando con Le Stelle nella giornata di ieri ha deciso di allontanarsi dal suo profilo Instagram. Un periodo di pausa dovuto alla paura e alla tensione che Kiev sta vivendo in queste ore delicate.

Kuzmina è nata e cresciuta proprio a Kiev prima del suo trasferimento a Bologna che l’ha naturalizzata come una vera e propria italiana. L’influencer all’interno del suo social ha spiegato di star bene ma di volersi prendere del tempo per riflettere e per seguire la vicenda da vicino.

Una decisione inaspettata ma di cui la ballerina sembrava aver bisogno in questo momento così delicato. Era proprio lei a fine gennaio a spiegare la sua grande preoccupazione nei confronti dell’Ucraina e delle affermazioni lanciante da Putin.

Anastasia Kuzmina abbandona i social

L’amata ballerina di Ballando con le Stelle aveva spiegato nelle settimane passate di essere molto preoccupata per Kiev. I suoi nonni e alcuni parenti infatti, vivono proprio a Kiev e gli ultimi attacchi da parte della Russia hanno gettato la sua famiglia in estrema paura.

“I miei nonni e mia zia sono a Kiev. Sto facendo il possibile per portarli qua, ma non è semplice. Sto seguendo l’argomento molto da vicino e per questo non me la sento di parlarne” spiegava Anastasia i primi giorni di gennaio.

Proprio ieri la ballerina ha così preso la decisione di abbandonare per un periodo indefinito il suo profilo social. Kuzmina in una delle sue ultime storie aveva infatti affermato: “Grazie per tutti i messaggi. Per ora tutto ok. Cancello Instagram perché non fa altro che mettere ansia”.

Una decisione presa a malincuore ma che potrebbe aiutare Anastasia a rimanere più tranquilla e ad informarsi solamente tramite delle fonti sicure e veritiere.