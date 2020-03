Ancora scontri violenti tra Antonella Elia e Valeria Marini Un rapporto che non sembra trovare pace il loro, ancora scontri violenti tra Valeria Marini e Antonella Elia, volano parole pesanti

Negli ultimi giorni la casa del Grande Fratello Vip è stata scombussolata dai continui litigi tra Antonella Elia e Valeria Marini. La pace non sembra ancora raggiungibile tra le due show girl, anzi! Nonostante i tentativi di Sossio Aruta e Paola Di Benedetto di fare da paceri, i toni della discussione si fanno sempre più accesi.

Valeria Marini giura che il suo gesto di agitare il rosario non aveva significati particolari e che è appunto un oggetto che la show girl porta sempre con se. Ma le sue giustificazioni sono state smentite da Paola Di Benedetto, che ha confermato l’impressione generale:

“Quel gesto sembrava decisamente rivolto ad Antonella Elia”.

Valeria Marini ha cercato di chiarire il malinteso, ma la show girl sua contendente non si è mostrata affatto convinta. Da questo episodio è nato un nuovo acceso scontro tra le due donne di spettacolo.

“Ti ho detto ‘qual è il problema di questo rosario?’ Te lo posso giurare su di me in questo momento“, queste le parole di Valeria Marini in riferimento al momento subito precedente allo spintone che lei stessa ha dato ad Antonella Elia.

L’ex valletta di Mike Bongiorno non ha però apprezzato i tentativi di giustificazione della sua rivale nella casa del Grande Fratello Vip.

“Non giurare il falso. Ma perché non lasci cadere la cosa? Non chiarisci niente, menti. Sei una falsa, ridicola. Un essere umano deve avere una dignità” queste le parole di Antonella Elia contro la prosperosa show girl.

Valeria Marini cerca ancora senza successo di chiarire la situazione, ma l’ex valletta di Mike Bongiorno continua ad inveire contro di lei:

“Sei un clown, ipocrita, bugiarda, spergiura. Ti devi vergognare di te stessa. Sei un mostro”.

Valeria Marini sembra non riuscire più a sopportare questa forte tensione all’interno della casa. Infatti oggi abbiamo visto la show girl, nel confessionale, sconvolta a tal punto da non riuscire a trattenere le lacrime. Valeria Marini, piangendo, si lascia sfuggire un altro sfogo:

“Non ho mai giurato il falso. Io so qual è la verità: mi ha offeso e messo le mani addosso”.

In modo particolare la show girl sembra offesa per l’accusa di spergiuri rivoltale da Antonella Elia. Riusciranno le due concorrenti a ripristinare un rapporto equilibrato?