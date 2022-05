Ladri in azione nella villa a Forte dei Marmi di Andrea Bocelli, derubato nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio. I malviventi si sono introdotti nella seconda residenza del cantante che al momento è in fase di ristrutturazione. Non si conosce ancora l’entità del furto subito dal celebre cantante italiano.

Nella notte tra il 30 aprile e primo maggio 2022 i ladri sono riusciti a entrare nella villa di Andrea Bocelli che si trova a Forte dei Marmi, nel quartiere di Vittoria Apuana. La casa era disabitata, perché in fase di ristrutturazione: tra l’altro il tenore è in partenza per Amsterdam, dove il 3 maggio prossimo darà il via al suo tour europeo.

Secondo quanto riportato da Il Giornale, le forze dell’ordine, subito allertate, stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica del furto avvenuto all’interno della villa disabitata e in fase di ristrutturazione.

Secondo le prime informazioni a disposizione, i ladri hanno avuto facile accesso scavalcando il cancello della villa a Forte dei Marmi e forzando il portone di ingresso dell’abitazione in un quartiere residenziale e soggetta in questi giorni a lavori di ristrutturazione.

L’allarme è scattato il mattino successivo, quando il personale di servizio ha trovato il cancello forzato. I custodi hanno subito chiamato le forze dell’ordine e Andrea Bocelli. Non è possibile al momento stimare l’entità del furto, visto che sono in corso le indagini.

Andrea Bocelli derubato a Forte dei Marmi, non è il primo furto subito

Già nel 2018 la villa di Forte dei Marmi è entrata nel mirino dei ladri che per ben due v olte hanno provato a derubare il tenore. La prima volta a luglio, quando Bocelli era a casa con la moglie.

La seconda volta, invece, ad agosto 2018, quando la famiglia non era in casa. La prima volta è stata la sorveglianza a sventare la rapina. Mentre nel secondo caso la domestica.