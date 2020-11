Andrea Cerioli ospite a Verissimo, la ex si scaglia contro il programma: parole durissime

Andrea Cerioli nella puntata di ieri di Verissimo è stato ospite insieme alla sua fidanzata Arianna Cirrincione. La sua ex si è scagliata contro il ragazzo ed anche contro il programma. Ecco cosa è successo.

Nella puntata di ieri il noto ex tronista ed ex gieffino ha regalato un momento bellissimo in tv quando ha parlato di sua mamma e di come la sua vita sia cambiata dopo la sua scomparsa.

Forse proprio per questo bel momento, sui social quasi nessuno lo ha attaccato e non ha avuto nulla da dire sulla coppia. Ad eccezione di una persona, ovvero la sua ex Valentina Rapisarda.

Valentina attraverso delle stories su Instagram ha lanciato delle frecciatine ad Andrea Cerioli e alla sua ospitata in tv a Verissimo.

“Hola, mi viene da sorridere perché… menomale che non guardo la tv. Gente che non né ha arte né parte e va a raccontare della propria *#ç§%£4@. Io non vedo la gente morta, ma vedo la gente più stu**da di prima.

Mi viene da ridere perché davvero… ma ci fate o ci siete? Non capisco la differenza. Meglio che io e il mio cane non parliamo. Lasciamo fare gli stu**di agli altri. Ma andate a lavorare. Andate a lavorare. A lavorare invece di dire ca**ate. Che bella la vita che mi ha permesso di eliminare gente di m**da.

E ancora:

Non rosico di loro, non sono invidiosa. Se rosicassi avrei parlato prima. Lui ha fatto miliardi di programmi, gli manca solo Sarabanda e quindi avrei detto queste cose prima. Io semplicemente dico la mia sulla tv.

Perché non posso esprimere la mia opinione? Io dico quello che penso e non cancello nulla. Perché devo farmi problemi per gli altri? La forma dovrebbe essere diversa? Almeno ho riso tanto”.

Insomma, quanto detto nel salotto di Silvia Toffanin non sembra essere piaciuto a Valentina. Non si conoscono le ragioni sul perché la loro storia sia finita.

Molti l’avevano accusata di essersi sottoposta ai tempi a degli interventi estetici pur di piacere al suo ex. Il loro amore non è durato tantissimo ma ancora oggi fa discutere.

Andrea Cerioli replicherà alle accuse di Valentina Rapisarda? Lo scopriremo.