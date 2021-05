Attimi di panico nel corso della puntata di ieri sera dell’Isola dei Famosi. Tutto è accaduto dopo la prova leader salvador quando Andrea Cerioli è collassato a causa dell’enorme sforzo. L’ex tronista di Uomini e Donne ha vinto la prima manche battendo sul filo di lana Matteo Diamante, quindi se l’è vista con Isolde Kostner, osso duro visto il suo passato da atleta.

Appesi tra due pali rotanti prima in un senso poi nell’altro, avvinghiati con gambe e braccia, i due hanno resistito oltre 5 minuti e alla fine è stato proprio Cerioli a mollare per primo. Il problema è che dopo la prova Cerioli si è sentito male. Il ragazzo è apparso subito provato, tanto che non è riuscito a parlare, ma si è limitato a dire che ha abbandonato il gioco perché stava per vomitare.

Per questo non è potuto ritornare in Palapa ma ha dovuto sottoporsi alle cure mediche. Massimiliano Rosolino in diretta ha annunciato: “Andrea sta prendendo un po’ d’aria, è un po’ ko”. Il tempo di riprendersi e per fortuna è tornato in Palapa poco prima della fine della puntata, giusto in tempo per le nomination.

Andrea Cerioli è uno dei concorrenti che appare più provato da questi oltre 50 giorni di permanenza sull’Isola. Diversi naufraghi sono visibilmente dimagriti e la produzione ha deciso di aumentare la razione giornaliera di riso per scongiurare altri ritiri per motivi di salute.

Puntata sfortunata anche in studio dove Iva Zanicchi è stata costretta ad abbandonare anzitempo la trasmissione a causa di una puntura di una vespa su una mano. La Zanicchi ha resistito fino a metà puntata, poi approfittando di una pausa pubblicitaria, è andata via dritta al pronto soccorso per accertamenti. “Non è niente, anzi buona serata a tutti. Però il medico ha detto che potrei fare un saltino al pronto soccorso“ – ha detto la Zanicchi.