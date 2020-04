Andrea Damante pubblica un video con Giulia De Lellis ma poi lo cancella: ecco la clip Andrea ha pubblicato un video in cui si allena insieme alla sua Giulia, pochi minuti dopo ha cancellato tutto. Ecco la clip...

Arrivano sempre più indizi sul ritorno di fiamma tra Andrea Damante e Giulia De Lellis, questa volta il deejay veronese ha pubblicato un video nelle Instagram Stories che lo ritrae insieme alla sua fidanzata. Poco dopo lo ha cancellato. Molti non hanno fatto in tempo a vederlo, ma le “bimbe dei damellis” sono riuscite a salvarlo.

Andrea ha pubblicato un video in cui si allena insieme alla sua Giulia sul terrazzo, pochi minuti dopo ha cancellato tutto ma le fans più accanite sono riuscite a registrarlo.

Ecco il video cancellato da Andrea Damante:

Per chi si fosse persa la storia del Dama.

E comunque dai raga, magari vorranno farcelo sapere ufficiale in un altro modo o magari in un altro giorno quando si sentiranno di dirlo.

A me personalmente basta che stiano insieme e che siano felici, peace&love❤️ #damellis pic.twitter.com/PjwahjwEiN

— gdl.ily (@IlyGdl) April 13, 2020

Nella puntata di Verissimo di sabato scorso, i protagonisti più attesi sono stati proprio Giulia De Lellis e Andrea Damante che ultimamente sono tornati al centro del gossip per via del loro ritorno di fiamma.

L’influencer ha voluto mostrare ai telespettatori dove sta vivendo e in un video ha raccontato come sta trascorrendo questo periodo:

“Vi parlo dalla casa dei miei genitori a Roma. È qui che sto passando la mia quarantena e, nonostante tutto, sto cercando di vedere il bello nel brutto. Mi sto godendo la mia famiglia, che avevo un po’ perso per i troppi impegni. Devo dire che mi sento fortunata: mi sta facendo bene. Sto recuperando degli affetti che avevo messo da parte, mi sto dedicando a nuove cose. Penso che poi verrò lì a raccontarvi tutto“.

Anche Andrea Damante ha voluto farlo. Queste le sue parole:

“Ciao Silvia, sono qui a Roma in piacevolissima compagnia. Sto affrontando questo periodo nel migliore dei modi. Sto cercando di far passare il tempo. Ero sempre su un aereo e fermarmi non è stato facile. Consiglio a tutti di trovare il proprio equilibrio e speriamo che l’estate arrivi presto per darci un po’ di positività. Vi saluto e vi bacio. Speriamo che questo 2020 passi in fretta”.