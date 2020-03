Andrea Denver svela un retroscena su Pago Pacifico Settembre e Serena Enardu Pago e Serena Ernardu sono usciti dal reality consecutivamente dopo il tele-voto, ma gli inquilini della casa continuano ad avere il loro nome sulle labbra

I concorrenti del Grande Fratello Vip danno spettacolo anche quando sono ormai fuori dalla casa. Pago e Serena Ernardu sono usciti dal reality consecutivamente, come dettato dal tele-voto. Appena fuori hanno subito chiarito la loro situazione sentimentale. Il loro amore è più forte che mai, neanche l’esperienza a temptation Island è riuscita a separarli.

Il cantante vorrebbe vivere la relazione in tranquillità per qualche tempo, mentre l’ex tronista vorrebbe subito sposarsi. Pago non sembra molto propenso all’idea di compiere quel passo così importante. I due hanno allora optato per un compromesso, andare a convivere a Milano. Purtroppo questo progetto dovrà aspettare.

La città è blindata per via del Covid-19 e non sembra l’idea più saggia andare proprio lì in questo momento storico. Anche se i due innamorati stanno vivendo la loro love story lontano dai riflettori e della casa, gli inquilini continuano ad avere il loro nome sulle labbra. Andrea Denver, in particolare, ha fatto una rivelazione inaspettata. Serena Ernardu avrebbe vissuto anche lei una turbolenta convivenza all’interno del Grande Fratello Vip.

In particolare l’ex tronista di Uomini e Donne si era scontrata con Patrick Pugliese e Andrea Montovoli. Quest’ultimi hanno entrambi sostenuto che la compagna di Pago non sia la persona giusta per lui. Nasce così un vero e proprio dibattito dentro la casa. Patrick Pugliese afferma:

“Anche qui come a Temptation Island lei lo ha manipolato come un pezzo di pongo. Questa è la percezione che si è avuta”.

Antonella Elia invece difende la coppia:

“Lui è un gentiluomo e l’ha difesa“.

Ma l’ex gieffino non è d’accordo e definisce Pago uno zerbino totale. Solo allora Andrea Denver si inserisce nella conversazione e fa una rivelazione inaspettata:

“A me non stava antipatica onestamente ”

ha detto il modello:

“Ma non c’era bisogno di venire qui. Lei mi ha confessato che le hanno messo pressione. Mi ha anche detto però che la decisione finale è stata sua. Pago invece inizialmente aveva portato una bella carica, che si è rovinato con l’ingresso della compagna. Stava facendo un bellissimo percorso. Comunque, l’importante, alla fine, è che loro si si vogliano bene”.

Antonella Elia ha concluso dicendo che anche per lei la relazione andava gestita nel privato. Cosa succederà? Auguriamo alla coppia il meglio!