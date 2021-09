Negli anni Ottanta e negli anni Novanta bambini e ragazzini si sono appassionati di tantissimi programmi televisivi, cartoni animati e serie tv. Tra questi ce n’era uno che ci ha fatto appassionare dalla prima all’ultima puntata. Ti ricordi di Andrea di Kiss me Licia, fratello di Mirko dei Bee Hive, fidanzato all’epoca con Cristina D’Avena, protagonista indiscussa? Ecco com’è oggi dopo 30 anni.

Kiss me Licia è stato un telefilm cult per la generazione di bambini cresciuti negli anni Ottanta. Tra i personaggi c’era anche un bambino di nome Andrea, che era il fratello minore del protagonista maschile Mirko. Girava sempre con un gattone rosso che invece si chiamava Giuliano.

Per merito del bambino, Mirko e Licia si sono incontrati. E da quell’incontro è nato un amore: un vero e proprio colpo di fulmine che puntata dopo puntata ci ha fatto appassionare. Tanto che ancora oggi li ricordiamo con tanto affetto. Anche Andrea, che per la cronaca si chiama Valerio Fiorani.

Ovviamente Valerio Fiorani non è più quel bambino con i capelli ricci che ricordiamo noi. Anche perché sono passati 30 anni da quando andava in onda una serie tv che è diventata un cult. Non fa più l’attore da quel telefilm, non ha più recitato.

Oggi è un manager: lavora per una grande e importante azienda americana che si occupa di consulenza. E prima ha ottenuto una laurea in Economia e Organizzazione Aziendale presso la prestigiosa Università Bocconi di Milano.

Andrea di Kiss me Licia: i fan ancora lo ricordano sui social

Sui social i suoi ammiratori però continuano a scrivergli ricordando quando il suo personaggio era entrato nelle loro case diventando praticamente uno di famiglia, un vero e proprio amico.

Lui in realtà ha lasciato presto la tv. E il motivo è presto detto: voleva studiare e impegnarsi nello studio per crearsi una carriera professionale. E ce l’ha fatta.

