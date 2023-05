Andrea Foriglio a Uomini e Donne: reazione shock dopo la scelta di Nicole

Dopo Luca Daffrè, anche Nicole Santinelli ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne. A differenza di quanto molti potessero pensare, la tronista ha deciso di uscire insieme a Carlo dallo studio del programma condotto da Maria Filippi. Alla luce di questo, la reazione di Andrea Foriglio è stata inevitabile. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Nel corso delle prossime puntate di Uomini e Donne andrà in onda la scelta di Nicole Santinelli. Stando ad alcune anticipazioni emerse in rete, la bionda tronista ha fatto ricadere la sua scelta su Carlo. Tuttavia, a catturare l’attenzione dei telespettatori sarebbe stata la reazione shock di Andrea Foriglio.

Quest’ultimo è finito nel mirino delle polemiche a causa di come ha reagito dinnanzi alla decisione della tronista. Secondo quanto emerge da alcune anticipazioni, Andrea non avrebbe riservato nemmeno una parola alla ragazza. Al contrario, avrebbe abbandonato immediatamente lo studio in silenzio.

Si tratta di un gesto che è stato criticato dalla maggior parte dei telespettatori. Infatti, sul web sono spuntati numerosi commenti di disapprovazione contro questo modo di uscire di scena, come per esempio:

Andrea lo percepisco come il classico che te la fa pagare nella vita reale. Non cercherà mai un confronto, vorrà avere ragione sempre e smette di parlarti perché fa l’offeso, non c’è razza peggiore secondo me.

Anche Gianni Sperti ha fatto un intervento in merito alla questione dichiarando come il ragazzo sembrasse sollevato. Nel frattempo, queste sono state le parole sui social di un altro utente: