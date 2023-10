Ecco con chi era Andrea Giambruno subito dopo l’annuncio della separazione da Giorgia Meloni: Lo scatto non lascia nessun dubbio

Andrea Giambruno continua ad essere al contro delle polemiche e del gossip dopo i fuorionda lanciati da Striscia la Notizia nei giorni scorsi. Delle scene del tutto inaspettate che hanno poi portato Giorgia Meloni ad annunciare la fine della sua storia d’amore con il conduttore dopo una lunga e profonda crisi.

I video tanto discussi continuano a far parlare di lui ed hanno fin da subito attirato l’attenzione di moltissimi utenti social. Nelle ultime ore infatti, quest’ultimo è stato avvistato con una persona del tutto inaspettata che, l’hanno portato ancora una volta al centro dell’ondata mediatica.

Il caso tra Giorgia Meloni e Andrea ha stupito gli italiani che non si sarebbero mai aspettati di prendere la visione di tali firmati mandati in onda dal tg satirico. Ma come è stato “beccato” Giambruno nelle ultime ore? Ecco di cosa stiamo parlando.

Andrea Giambruno, le prime foto dopo lo scandalo: Ecco insieme a chi era

Il noto conduttore di Rete 4 infatti, subito dopo l’annuncio di Giorgia Meloni in merito alla fine della loro storia d’amore, è stato paparazzato insieme ad una persona. Quest’ultimo nonostante il forte caos mediatico si trovava all’interno di un centro commerciale di Bergamo insieme alla figlia Ginevra senza però, la madre della piccola.

All’interno dello scatto Andrea si è mostrato stanco ma anche molto preoccupato per quanto sta accadendo. I fuorionda infatti, hanno segnato particolarmente la vita privata ma anche quella lavorativa proprio per via dei servizi laniati da Striscia la Notizia nei giorni scorsi.

Tornando allo scatto però, quest’ultimo si trovava al centro commerciale Oriocenter a Orio al Serio, in provincia di Bergamo, insieme alla sua bimba Ginevra. Insieme a lei anche la cuginetta della bambina e altre persone per il quale non è nota l’identità.

Un look total black con un volto poco sereno ma tranquillo per trascorrere qualche ora di gioia insieme alla sua amata figlia. Nonostante stia vivendo un momento particolare e difficile della sua vita, sta cercando di svolgere il ruolo di padre al meglio.