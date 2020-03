Andrea Iannone, in diretta Instagram, risponde su Giulia De Lellis: “non so dove sia” Il pilota Andrea Iannone dichiara piccatamente di non sapere dove sia la sua ex Giulia De Lellis, ventilando l'ipotesi che forse sta scrivendo un nuovo libro

Durante il pomeriggio del 16 marzo, Andrea Iannone ha fatto una diretta Instagram con il collega del Moto GP Max Biaggi, in cui tra una risata e l’altra ha scelto di lanciare una frecciata alla sua ex dopo che un follower gli aveva chiesto con insistenza che fine avesse fatto la De Lellis: “Non so dove sia Giulia, forse a scrivere un altro libro”.

Chissà, forse in questo periodo di quarantena la De Lellis ci delizierà con un nuovo racconto.