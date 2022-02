Nathaly Caldonazzo è nella casa del Grande Fratello VIP da pochissimo tempo, ma la donna si è già fatta amare dal pubblico. La donna era stata già protagonista di un’edizione di Temptation Island, insieme al suo ex compagno Andrea Ippoliti.

All’epoca l’uomo si era avvicinato moltissimo ad una tentatrice di poco più di 20 anni, si tratta di Zoe Mallucci. Dopo il programma si sono frequentanti per poi chiudere la storia.

Nella casa la donna ne ha parlato più volte fino a scagnare una reazione nell’uomo che si è presentato nel programma per un confronto.

A quella scena ha reagito anche Daniela Pandini, ex moglie di Andrea Ippoliti che ha criticato aspramente le parole di Nathaly Caldonazzo verso Soleil Sorge nei confronti di Delia Duran.

La Pandini ha scritto così sui social:

Mi viene un dubbio… ma non è lei che si è messa con Andrea, la stessa persona sposata con me e padre dei nostri 3 figli? Non è tradimento? “Una donna che si mette con un uomo sposato è una schifosa!” Ho sentito bene? Ma questo vale solo per Soleil? Senza parole.