Andrea Martin è morta. Il mondo della musica R&B a stelle e strisce e internazionale dice addio a una grande cantautrice e compositrice, che nel corso della sua carriera ha scritto brani memorabili cantati dalle più sorprendenti voci del panorama musicale mondiale. Il mondo dello spettacolo è in lutto per la sua scomparsa: aveva solo 49 anni.

Andrea Martin era una cantautrice, musicista e paroliera di soli 49 anni. Era un vero e proprio riferimento per la scena R&B statunitense e di conseguenza per il resto del mondo, grazie alla sua produzione di testi davvero molto ampia. Brani diventati poi un successo planetario.

Andrea Martin aveva infatti scritto canzoni per celebri artiste e artiste del calibro di Leona Lewis, Wiz Khalifa, Jennifer Hudson e Toni Braxton, solo per citare alcuni dei nomi che hanno avuto l’onore di cantare delle canzoni scritte da lei.

A dare la notizia della morte della cantautrice, improvvisamente scomparsa lunedì 27 settembre, è stata la stessa famiglia. Tramite un un post pubblicato sul suo account Instagram, la famiglia ha anche aperto un crowdfunding in sua memoria.

Andrea Martin morta a 49 anni: chi era l’artista americana?

Nata il 14 aprile del 1972, Andrea Monica Martin è stata una cantautrice e produttrice musicale del genere R&B. Ha scritto canzoni di successo per Toni Braxton (“I Love Me Some Him”), Monica (“Before You Walk Out of My Life”), Angie Stone (“Wish I Didn’t Miss You”),[1] En Vogue (“Don’t Let Go (Love)”), SWV (“You’re the One”), and Leona Lewis (“Better in Time”).

La cantautrice ha ottenuto un grandissimo successo anche nel Regno Unito, con canzoni per Paloma Faith (“Trouble with My Baby”), Nelly (“Fly Away”), RBD (“Wanna Play”) and Jennifer Hudson (“I Still Love You”).

Si era laureata in musica vocale e aveva un diploma presso la Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts, conseguito nel 1990. 8 anni dopo ha anche pubblicato alcuni singoli, che hanno ottenuto un grande successo.

