Andrea Nicole dopo Uomini e Donne: “Sto male, pregate per me”

La ex tronista Andrea Nicole a distanza di mesi dalla sua esperienza a Uomini e Donne chiede ai suoi fan di pregare per lei

Andrea Nicole ha terminato ormai da diversi mesi il suo percorso all’interno di Uomini e Donne riuscendo a trovare l’amore grazie all’aiuto di Maria De Filippi. La giovane donna infatti, ha confessato a tutti i telespettatori e ai suoi fan il grande sentimento che prova per l’ex corteggiatore Ciprian.

Tra i due nello studio di Cinecittà e scattata giorno dopo giorno la scintilla che li ha portati a scegliersi e a trasgredire le regole del programma. Il corteggiatore infatti, all’insaputa della redazione si è presentato sotto casa di Andrea affermando il suo grande amore e salendo in casa.

Scelta che non è stata fermata dalla tronista che in quel momento ha mancato di rispetto agli autori e alla stessa conduttrice. Nonostante questa piccola parentesi, la giovane ragazza nelle sue storie Instagram ha lanciato un vero e proprio appello disperato preoccupando gli utenti social.

Quest’ultima non ha specificato la natura del suo malessere ma si è limitata a chiedere a tutte le persone che la seguono di pregare per lei e per la sua salute. Il messaggio lanciato dalla 29enne ha allarmato i fan che restano in attesa di nuovi aggiornamenti e di nuove dichiarazioni.

Andrea Nicole preoccupa i fan dopo Uomini e Donne: “Pregate per me”

Nelle ultime ore l’ex tronista di Uomini e Donne ha lanciato un appello all’interno del suo profilo Instagram allarmando tutte le persone che la seguono. Ormai da diversi mesi Andrea è diventata un vero e proprio punto di riferimento per tantissime persone che stanno affrontando il suo stesso percorso.

La Conte senza aggiungere spiegazione ha così affermato: “Spero di star meglio domani, pregate per me”. Parole che hanno lasciato tantissimi dubbi e perplessità in merito a cosa stia accadendo nel suo privato che l’ha spinta a lanciare un messaggio del genere.

Recentemente la coppia formata dall’ex tronista e il suo fidanzato Ciprian sono stati protagonisti di un particolare episodio accaduto a Parigi. Entrambi durante un weekend romantico si sono ritrovati in mezzo ad alcune manifestazioni non del tutto positive.

“Tremo ancora al pensiero che noi eravamo lì, sequestrati dalla gendarmeria, a cercare un riparo dalle loro spinte e gas lacrimogeni. Senza conoscerne neanche il motivo” aveva raccontato Andrea Nicole all’interno del suo profilo social.