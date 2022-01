Andrea Nicole rivela un faccia a faccia con Maria De Filippi: “Sono in debito con lei”

In questa nuova edizione di UeD la tronista più chiacchierata è stata senza ombra di dubbio Andrea Nicole. A distanza di settimane, la ragazza è tornata a parlare di quello che è avvenuto al centro studio del dating show e di come, in verità, ha reagito Maria De Filippi. Dopo la scelta inconsueta della tronista, in che rapporti sono oggi Andrea e la conduttrice?

Fonte studio UeD

Facciamo un passo in dietro. Come ormai sappiamo tutti, l’ex tronista si era presentata in studio, dopo aver trascorso la notte, all’insaputa di tutti, con il suo corteggiatore Ciprian. I due fanno il loro ingresso mano nella mano. Il corteggiatore aveva raccontato, che la sera prima si era presentato sotto casa di Nicole, senza avvertire nessuno della redazione. Lei aveva scelto di farlo entrare e di trascorrere la notte insieme.

Ovviamente, la scorrettezza del non avvisare la redazione e, fare tutto all’insaputa di quest’ultima, ha sollevato non poche polemiche. Anche la stessa Maria De Filippi si è detta molto delusa e dispiaciuta dall’accaduto. Oggi Nicole rivela cosa le ha detto la conduttrice. Un dietro le quinte nascosto, un confronto tra lei e Maria De Filippi, riportando tutta la verità.

Nicole dichiara di non essersi affatto pentita di ciò che ha fatto, tuttavia col senno di poi, cambierebbe le dinamiche, per far quadrare tutti gli eventi nel rispetto del programma. La tronista spiega, con sentimento, le dinamiche accadute quella notte, in un faccia a faccia con la stessa Maria. In un primo momento la conduttrice palesa la sua delusione, che poi lascia spazio alla comprensione.

Difficile usare la ragione, quando si riceve un’attenzione da un ragazzo per cui si provano sentimenti forti. Nicole, parla di Maria, spendendo per lei, delle parole bellissime. La ragazza si sente in debito con la conduttrice, che ovviamente, si aspettava un finale diverso, ma in ogni caso l’ex tronista si è sentita capita dalla De Filippi che le a teso la mano.