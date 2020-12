Andrea Zelletta ammette: “Ho vietato il regolamento..”

Andrea Zelletta è ora un concorrente della casa del Grande Fratello Vip. Ma vi ricordate il suo passato a Uomini e Donne? Il ragazzo era il tronista dell’edizione di un paio di anni fa.

Ora, all’interno della casa del Grande Fratello Vip, ha deciso di svelare alcuni altarini inerenti al periodo in cui era seduto sul trono rosso messo a disposizione da Maria De Filippi.

Come I fan più accaniti sanno, ai tronisti è vietato l’uso dei social durante il loro percorso a Uomini e Donne, ma Andrea Zelletta ha ammesso di aver creato degli account falsi per “spiare” le sue corteggiatrici:

Agli altri inquilini ha svelato anche che è una pratica piuttosto comune. Questo per evitare che le persone che vengono a corteggiare i tronisti prendano in giro la redazione o il tronista stesso.

Ha poi ricordato la scenata di gelosia che aveva fatto a Natalia Paragoni, la sua attuale fidanzata. La ragazza inizialmente era scesa a corteggiare un altro tronista, ma poi si è innamorata di Andrea.

Raga controllavo tutto, anche a chi mettevano i like le corteggiatrici.Feci una scenata a Natalia e vidi che mise 8 like a dei maschioni bellissimi. Adesso non uso più i fake, non la spio nemmeno. Certo, se venissi a sapere che ha messo like a bei ragazzi sconosciuti ci resterei di stucco, però se già sono miei amici o suoi va bene.