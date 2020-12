Andrea Zelletta: cosa accade nel confessionale? L’ex di UeD sbotta contro un autore

Lunedì 7 dicembre è andata in onda l’ultima puntata del GF VIP. Dopo la fine della diretta, Andrea Zelletta è finito al centro di una discussione con la regia e, in particolare, con uno degli autori del GF. Lo scontro ha avuto luogo nel cuore della notte e soprattutto non si è protratto a lungo. Però, il siparietto, nonostante la brevità, ha sicuramente strappato una risata a tutti i telespettatori.

Di certo lo stesso buonumore non può imputarsi a Zelletta. Infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne è certamente andato su tutte le furie! Ma cosa è successo di così eclatante da portare un attrito così forte? La questione è nata a partire da un microfono. Certo è che, con ogni probabilità, Zelletta era già abbastanza infastidito e nervoso prima della lite. Questo perché Andrea, durante la puntata, è finito al televoto, dopo essere stato citato alle nomination da Giulia Salemi e Dayane Mello. Non appena appresa questa notizia, la regia ha chiesto ad Andrea è stato invitato dalla regia a sistemare il microfono e indossarlo nel modo giusto.

Il video è inequivocabile: le esortazioni da parte della regia a sistemare il microfono sono state ripetute e, via via, il tono dell’invito è suonato sempre più imperativo. Dopo vari rimbrotti, alla fine Zelletta ha perso la pazienza e, in dialetto pugliese, ha esordito dicendo: “Sì, un attimo. Già sto nervoso, mo’ pure tu gridi così”. In questa edizione gli scontri tra inquilini e regia sono stati svariati, di certo questo di Zelletta non è il primo.

Prima di Andrea Zelletta era stata sgridata anche Dayane Mello

Per esempio, ricordiamo quando Dayane Mello è stata sgridata per aver rotto una sedia, o le lamentele di Tommaso Zorzi che è stato buttato fuori dal confessionale. Ma la madre delle faide è stata quella di Franceska Pepe con Irene Ghergo, che è stata in assoluto la più violenta, tanto da arrivare quasi alla rissa. Nella scorsa puntata, Andrea Zelletta è andato al televoto, così come Stefania Orlando, Giacomo Urtis e Selvaggia Roma.

Il momento più emozionante però, è stato il toccante discorso tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini: l’influencer ha finalmente dichiarato i suoi sentimenti al figlio di Alba Parietti, che lo ha rassicurato, spiegandogli che questa confessione non avrebbe in nessun modo intaccato la loro amicizia. Nessuno è stato eliminato, però Elisabetta Gregoraci ha lasciato volontariamente il reality per tornare da Nathan, suo figlio.