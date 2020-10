Finalmente Andrea Zelletta è rientrato nella casa del Grande Fratello Vip. È stato assente per due giorni. Ai suoi amici ha raccontato cosa è successo.

L’altro ieri l’ex tronista di Uomini e Donne ha dovuto abbandonare momentaneamente il gioco per “motivi personali“.

La produzione lo ha comunicato attraverso i social del reality e lo ha fatto anche per ufficializzare il suo ritorno in casa.

Andrea è stato accolto con affetto dai suoi compagni di avventura, tutti erano felici del suo ritorno.

Tanti suoi fan si sono preoccupati per lui e molti sono curiosi di scoprire i motivi per cui è dovuto uscire. Andrea Zelletta ne ha parlato ma non si è potuto sbilanciare troppo.

Sul web si parlava di cause legali ma lui lo ha negato del tutto. Insomma si pensava che fosse un risvolto della vicenda riguardante Alice Fabbrica su un presunto tradimento di lui nei confronti di Natalia Paragoni.

Fonte: Instagram

Ma l’ex tronista ha confermato che il motivo della sua uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, non riguarda la sua fidanzata. Quindi, cosa sarebbe successo?

Queste sono state le sue parole:

“Sono uscito momentaneamente per motivi di salute. Mi sono cag**o addosso…ma non posso però dire niente su ciò che è successo. Non c’entra però la mia fidanzata“.

Secondo quanto si legge sul web, Andrea ha raccontato che la sua assenza è dovuta a motivi di salute. La tesi più accreditata è che sia risultato positivo ad uno dei test rapidi a cui vengono sottoposti regolarmente i concorrenti. Quindi, molto probabilmente è dovuto uscire per sottoporsi ad un controllo più completo.

Ha svelato di essere stato in isolamento in albergo, non ha potuto seguire nemmeno la puntata di ieri sera. Gli autori gli hanno dato un libro da leggere per fargli compagnia in tutto questo tempo, “Cento anni di solitudine“.

Il modello e influencer non si aspettava di rientrare ed è rimasto molto contento di questa opportunità. Ha salutato il nuovo concorrente, Paolo Brosio, ed è rimasto dispiaciuto dell’uscita di Guenda.