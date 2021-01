Andrea Zenga: ecco perché è finita la relazione con la sua ex Alessandra

Andrea Zenga è da poco arrivato al GF Vip. Il suo volto però, come sappiamo, non è affatto nuovo al pubblico di Canale5. Infatti, il ragazzo aveva precedentemente partecipato a Temptation Island, insieme alla sua (ormai ex) fidanzata Alessandra Sgolastra. I due si erano ufficialmente separati prima del lockdown, in sordina, senza dare spiegazioni o rilasciare dichiarazioni. In molti si sono chiesti cosa fosse successo, ma né Zenga né Alessandra hanno mai proferito parola al riguardo.

Ma ora finalmente il silenzio è stato rotto, e possiamo sapere qualcosa di più su questa misteriosa rottura. I due ragazzi, quando si sono presentati a Temptation Island, sembravano incredibilmente uniti ed affiatati. Durante le riprese del programma, sull’isola delle fidanzate Alessandra si era avvicinata molto ad un tentatore, appendendo la relazione ad un filo. Ma tutto era andato per il meglio, e i due erano usciti dal programma insieme.

Eppure, le cose belle durano poco. I due hanno finito col lasciarsi e, nonostante tutti aspettassero un ripensamento, questo non è avvenuto. I due ex innamorati ora sono ognuno per la sua strada. Ora, però, la storia di questa rottura, rimasta a lungo sepolta, è stata raccontata. Zenga infatti, qualche giorno fa, ha deciso di sfogarsi. Parlando con Mario Ermito ha scelto di liberarsi di quel peso, e raccontarsi.

Zenga sarebbe stato lasciato. Dopo la rottura con Alessandra, Andrea non sarebbe ancora riuscito a trovare una donna che attiri la sua attenzione. A quanto pare, lui ed Alessandra condividevano un rapporto molto speciale, e Zenga dubita di poter trovare qualcosa di simile con qualcun’altra.

Andrea Zenga: “Dayane Mello non è il mio tipo”

Nel frattempo però, Andrea sta ricevendo una corte spietata da Dayane Mello. Dopo il bacio scattato sotto il vischio, però, il figlio dell’ex calciatore ha subito troncato ogni possibilità di creare un rapporto, spiegando in maniera lapidaria che la Mello non rappresenta minimamente il tipo di donna che cerca e con cui creerebbe un rapporto.