Nessuno gli dava fiducia invece un’altra coppia nata nella casa del Grande Fratello VIP 5 sembra tener duro. Si tratterebbe, ovviamente, di Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò: i due hanno già fatto il grande passo e ora stanno convivendo.

Tra i due le cose sembrano andar davvero a gonfie vele, nonostante la ragazza si è lasciata alle spalle una storia d’amore piuttosto lunga ora è di nuovo serena accanto al figlio di Walter Zenga, insomma sembra che nessuno riesca a scalfire la coppia.

Neanche i gossip di questi giorni che vorrebbero mettere zizzania hanno diviso i ragazzi: sembra infatti che da un account Twitter sia emerso un pettegolezzo piuttosto pesante nei confronti di Andrea Zenga.

Al giovane è stato attribuito un flirt con una donna molto più grande e facoltosa. Ma sarà vero? A questo gossip non credo nessuno, neanche l’attrice siciliana che in una diretta avrebbe dichiarato:

Ormai sono abituata leggere di tutto. Ad esempio, mi dicono che se sto a casa sua sono una scroccona, una mantenuta. Se invece dico che non sono a casa sua ‘oh mio dio sei cattiva e perfida’ e dicono anche che lo voglio lasciare. Qualsiasi cosa uno fa c’è sempre un modo per essere attaccati.

Le persone si nascondono dietro i profili, ma tranquilli che non capiterà mai che me le dicano dal vivo. Non hanno il coraggio di dirle in faccia le cose, ma solo con account fake. La donna matura con cui mi tradirebbe Andrea? Se vabbè, noi abbiamo ‘gli agenti segreti’ loro sanno tutto