Non si placa il gossip sulla neo coppia Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. Nonostante i due continuino a dare conferme sulla loro storia d’amore, le malelingue vorrebbero vederli separati o trovare del marcio anche quando non ce ne è.

In particolare, a destar scalpore è una foto scattata in un aeroporto di Andrea Zenga in compagnia di una ragazza. A scattar la foto sono state alcune seguaci di Deianira Marzano che le hanno prontamente riportato lo scatto.

L’influencer esperta di gossip ha così supposto che tra poteva esserci una crisi tra la bella siciliana e il calciatore, o che, se così non fosse, volessero solo far gossip per far parlare di loro.

Ora, a rompere il silenzio senza protrarre troppo a lungo questa storia è Rosalinda Cannavò che in un commento sotto Sun post di Instagram ha commentato:

Nessuno vuole creare gossip con nessuno. Angelica è una bravissima ragazza e tra l’altro fidanzata. Siamo nel 2021, basta con questa concezione che chi è fidanzato non può nemmeno lavorare con un’altra donna.

I due continuano a convivere a Milano e la loro storia d’amore va a gonfie vele. Per il momento, quindi nessuna crisi. Nessuno credeva che i due sarebbero durati fuori dalla casa, ma così come Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli l’amore sembra resistere.