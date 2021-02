Andrea Zenga si confessa a Rosalinda Cannavò: la reazione di Julian

Dopo varie frecciatine, flirt e vincoli amorosi, Andrea Zenga ha deciso di farsi avanti. Il ragazzo ha deciso di confessare i suoi sentimenti alla bella siciliana Rosalinda Cannavò che, però, ne era già al corrente proprio grazie ad Alfonso Signorini.

Nella scorsa puntata, infatti, il conduttore in tutto segreto ha mostrato alla donna alcuni video del confessionale di Andrea Zenga in cui confessava di essersi preso una bella cotta per lei.

La ragazza, che da tempo è in crisi con il suo fidanzato, si è accorta di provare qualcosa per il coinquilino. Se il figlio di Walter Zenga è entrato timido e in punta di piedi nella casa di Cinecittà, la sua educazione e i suoi modi di fare hanno dato i suoi frutti.

Nella notte, il concorrente ha deciso di mettersi a nudo e di non far finta di niente. La ragazza, l’ha ascoltato in silenzio per poi confessare di provare qualcosa.

“Fosse stato per me – ha dichiarato il giovane – a livello di chiacchiere, sguardi e abbracci, sarebbe molto di più. Ma sono contento ugualmente. In questo preciso istante però, penso a te: quello che ti fa stare bene io lo faccio. Se devo fare un passo indietro lo faccio, se devo farne uno in avanti lo faccio con molto piacere. Non voglio metterti in difficoltà e voglio aspettare i tuoi tempi. In qualunque modo io ci sono”.

I fan però si chiedono: come avrà preso Julian o Giuliano, il fidanzato della ragazza, questo nuovo amore? Beh, la risposta viene direttamente dai profili social. Il ragazzo, forse sotto pressione, ha cancellato il suo profilo Instagram.

Una risposta eclatante e i fan già immaginano che il conduttore del programma organizzerà presto un incontro, ma tra chi? Quel che è certo è che questa storia non finirà qua.