Andreas Muller confessa la crisi con Veronica: “Non sto bene, sono depresso”

Andreas Muller confessa l’inaspettata crisi con la coreografa Veronica Peparini. La loro storia d’amore prosegue ormai da diversi anni ma in questi ultimi giorni, il noto ballerino ha svelato il periodo buio che l’ha colpito e che sta mettendo in crisi tutta la sua vita.

Veronica e Andreas all’interno dei loro profili Instagram si sono sempre mostrati affiatati e felice ma da diverso tempo sembra che le cose non stiano andando bene. Quest’ultimo infatti, sta affrontando un momento davvero difficile della sua vita che, ha deciso di condividere con tutte le persone che gli voglio bene.

Muller ha aperto così il suo cuore svelando la forte depressione che l’ha colpito e che, non gli da la possibilità di essere realmente felice. Il noto ballerino di Amici si è confidato con tutti i suoi follower che hanno dimostrato affetto e comprensione.

Andreas Muller rivela: “Sono depresso, non sto bene”

Il ballerino di Amici nel corso della sua carriera ha conquistato il pubblico con la sua grande bravura ma anche per la sua bellezza e gentilezza. Andreas negli ultimi giorni si è confidato con una serie di storie Instagram spiegando cosa sta realmente accadendo nella sua vita.

“Non sto passando uno dei migliori periodi della mia vita. In questo momento non posso dire di essere felice. Se sono depresso? Ti dirò, sì. Anche. Significa che troppe cose mi hanno toccato e sono arrivate di botto nello stesso momento. Sono giù, scarico e spento” spiega Andreas nelle sue storie Instagram.

Il ballerino di Amici ha proseguito spiegando: “Soffro anche molto d’ansia, ma ho imparato a controllarla. Dei miei amici mi hanno consigliato la psicoterapia, dovrei prenderne atto e provare. Con Veronica ci sono anche qui le curve, sempre perché indipendentemente da quello che vedete, immaginate o pensate, noi siamo umani”.

Infine, il ballerino si è esposto nei confronti di Veronica Peparini spiegando: “Posso solamente dire che Veronica è molto di più di quello che vedere in televisione. Sono fortunato in un momento come questo ad avere la sua pazienza al suo fianco, la sua bontà, la sua maturità e la sua presenza!”.