Andreas Muller e Veronica Peparini presto genitori? L’indiscrezione

La storia d’amore tra Andreas Muller e Veronica Peparini sembra procedere a gonfie vele. I due ex protagonisti di Amici di Maria De Filippi stanno insieme dal 2018 e da allora non si sono più lasciati. Nel corso delle ultime ore è emersa una clamorosa segnalazione sulla coppia che sta facendo il giro del web: scopriamo insieme di cosa si tratta.

Nel corso delle ultime ore i nomi di Andreas Muller e Veronica Peparini stanno occupando ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Stando a quanto emerso, pare che i due ex ballerini di Amici di Maria De Filippi diventeranno presto genitori.

A rendere noto il rumor è stata una lettrice del portale ‘Isa e Chia’ che ha rivelato:

Ciao ragazze, vi scrivo perché ho appena visto la storia Instagram di Veronica Peparini dove annuncia la sua ospitata a Verissimo, e io e la mia amica abbiamo finalmente trovato fondato il nostro dubbio.

E, continuando, l’utente ha continuato la segnalazione con queste parole:

Abitiamo nella stessa zona, li becchiamo spesso in giro e l’ultima volta che li abbiamo visti Veronica aveva un pancino sospetto. Non so, magari è stata solo un’impressione, però la coincidenza e il tempismo di questa ospitata sono sicuramente curiose! Che dite, bebè in arrivo?

Non ci resta che attendere la messa in onda di Verissimo per scoprire se i due ex ballerini di Amici di Maria De Filippi annunceranno la notizia della gravidanza. Sono molti i fan della coppia che non vedono l’ora di scoprire di più in merito a questa vicenda tanto chiacchierate nelle ultime ore.