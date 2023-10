Andreas Muller in lutto: le parole strazianti sui social

Grave lutto per Andreas Muller. Di recente, l’ex allievo di Amici Di Maria De Filippi ha raccontato sui social di aver perso una persona molto importante all’interno della sua famiglia. Lo straziante annuncio è giunto direttamente sui social, anche da parte di Veronica Peparini.

Andreas Muller sta attraversando un momento buio. Di recente, il noto ballerino ha subito una grave perdita e le ultime ore sono state strazianti non solo per lui, ma anche per la sua compagna, Veronica Peparini.

Il triste annuncio è arrivato direttamente sui social, attraverso una foto pubblicata sul profilo Instagram del diretto interessato. In questo modo Andreas ha iniziato il suo drammatico racconto:

Hai mollato la presa, non ce l’hai più fatta a portare avanti questa battaglia contro un mostro schifoso che negli ultimi anni ti ha massacrato, fatto vivere l’inferno e che ha deciso di portarti via da noi troppo presto. Hai combattuto con forza e sempre con il sorriso.

A perdere la vita è stato lo zio del ballerino, un punto di riferimento nella sua vita. Le strazianti parole di Andreas hanno fatto commuovere tutti i suoi fan i quali gli hanno mostrato tutto il loro sostegno:

Ora stiamo venendo a salutarti per l’ultima volta, ma io non sono bravo con queste cose, tremo, ho lo stomaco schiacciato, evito i confronti e schivo le persone perché pensavo e speravo che le lacrime fossero finite, invece purtroppo non è così. Pagherei per un tuo abbraccio e tornerei indietro per ripeterti tutto quello che fortunatamente ho avuto modo di dirti. Aiutaci con Daniel che non ha ancora realizzato e ci ha detto ‘ma quindi adesso non posso più chiamare lo zio?’. Abbiamo bisogno di forza più che mai. Ti voglio bene zio Salvatore. Siamo a pezzi… Ma so che tu stai bene.

Veronica Peparini: la dedica per salutare l’ultima volta lo zio di Andreas

Anche Veronica Peparini ha voluto porgere l’ultimo saluto allo zio del suo fidanzato pubblicando uno scatto sulle sue Instagram Stories. Questa è stata la dolce dedica scritta a corredo della didascalia: