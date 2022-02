L’ex tronista di Uomini e Donne, Angela Artosin ha fatto un annuncio shock. La donna lotta di nuovo contro il cancro, il carcinoma è tornato. La donna ha fatto il dating show in compagnia di Serena Enardu.

Oggi la donna si tiene lontana dalla televisione, ma sui social ha rivelato ai fan quanto successo nella sua vita.

Sulle sue storie Instagram ha scritto:

Il carcinoma è tornato più forte e cattivo delle altre due volte sto lottando e lo sto facendo da sola per i miei due angeli. Scrivo queste parole e piango perché la vita mi sta mettendo a dura prova.

Mi dovrò sottoporre a vari interventi e lo farò da sola. Spero capiate perché sono scomparsa, ma la vita mi sta massacrando di sfortune. Scrivo a voi e piango. Essere forti stavolta è dura. Grazie a tutti per i messaggi che mi state mandando, non ho le forze per rispondere a tutti, ma vi ho nel cuore ragazzi.