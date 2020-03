Angelina Jolie racconta delle operazioni di due sue figlie: “Si sono prese cura l’una dell’altra” Angelina Jolie, attrice di fama internazionale, racconta in un'intervista di alcune operazioni di due delle sue figlie: "Si sono prese cura l'una dell'altra"

Angelina Jolie, nota attrice statunitense di fama internazionale, racconta di alcuni eventi poco felici che ha vissuti in questi ultimi periodi. Racconta che due delle sue figlie sono state costrette a subire degli interventi chirurgici. Lo racconta in una lettera indirizzata al Time, nota testata giornalistica Americana, scritta in onore della giornata delle Donne.

La donna racconta che sua figlia Zahara Jolie-Pitt, la maggiore, ha passato gli ultimo due mesi a fare dentro e fuori dalle sale operatorie. Mentre, per quanto riguarda la minore, dovrebbe trattarsi di Shiloh Jolie-Pitt. L’attrice racconta che ha subito un’operazione alle anche. Si pensa sia Shiloh Jolie-Pitt proprio perchè in questi giorni è stata paparazzata con delle stampelle.

L’attrice così racconta: “Sanno che sto scrivendo questo perché rispetto la loro privacy, ne abbiamo discusso insieme e mi hanno incoraggiato a scrivere. Capiscono che affrontare le sfide mediche e lottare per sopravvivere e guarire è qualcosa di cui essere orgogliosi.”

E poi, con l’orgoglio che solo una mamma sa dimostrare in questo modo, racconta della loro malattia:

“Ho visto le mie figlie prendersi cura l’una dell’altra. La mia figlia più giovane ha osservato attentamente le infermiere e dopo ha iniziato ad assistere lei stessa sua sorella. Ho visto come tutte le mie ragazze hanno così facilmente interrotto le loro cose e si sono messe in prima linea, provando la gioia di essere al servizio di coloro che amano. Le ho visto fronteggiare le proprie paure con un deciso coraggio.”

“Abbiamo provato tutti quel momento in cui nessun altro può aiutarci e tutto ciò che possiamo fare è chiudere gli occhi e respirare. Quando solo noi possiamo fare il passo successivo o respirare attraverso il dolore, così ci calmiamo e lo facciamo. I loro fratelli erano lì per loro, solidali e disponibili. Ma in questa Giornata internazionale della donna, in cui sto scrivendo dall’ospedale, mi ritrovo a concentrarmi sulle mie figlie per un momento, e su tutto ciò che ho imparato da loro e da altre ragazze che ho incontrato in tutto il mondo.”

Le figlie dell’attrice, non sono sorelle di sangue, ma questo, forse, le rende ancora più unite. Zahara Jolie-Pitt è nata in Etiopia ed è stata adottata dalla coppia nel 2005. Shiloh Jolie-Pitt, di 13 anni, è la prima figlia naturale avuta da Angelina Jolie e l’ex compagno Brad Pitt. Questa loro diversità genetica non le ha mai divise, anzi, le ha portate ad essere più unite e ad aiutarsi come solo due vere sorelle sanno e possono fare.