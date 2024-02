Angelina Mango, conoscete sua mamma? Anche lei è un’artista e ha fatto parte di una band famosissima

Dopo la vittoria che l’ha vista protagonista nella 74esima edizione del Festival di Sanremo, Angelina Mango è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più chiacchierati dalle pagine di gossip. La cantante, nonché ex allieva di Amici di Maria De Filippi, ha trionfato al Festival della canzone italiana con il brano ‘La Noia’. Figlia del grande Pino Mango, forse non tutti sanno che anche la mamma di Angelina è un’artista famosissima: conosciamola meglio.

Classe 1963, Laura Valente, mamma di Angelina Mango ha una carriera artistica che farebbe invidia a chiunque. A 20 anni ha conosciuto Mango, il grandissimo artista che sarebbe poi diventato non solo il suo compagno di vita ma anche il padre dei suoi figli. Laura Valente ha conosciuto Mango dopo essere stata chiamata come vocalist nello studio di registrazione del cantante che in quegli anni era impegnato all’incisione del disco ‘Oro’. Questo è quanto rivelato da Laura in merito al primo incontro con Mango:

Nel novembre del 1983, mentre lui stava registrando “Oro”, ci siamo incontrati, tramite il produttore del disco, che era pure il mio. Abbiamo iniziato una collaborazione artistica impegnativa, tanto che Pino ha scritto praticamente tutto il mio unico album da solista uscito nel 1995.

Per moltissimi anni la mamma di Angelina Mango è stata la voce di uno dei gruppi musicali italiani più amati di sempre, i Matia Bazar. Nella vita della Valente non c’è però solo la musica. La mamma di Angelina Mango è infatti un’artista a 360 gradi e la donna ha avuto modo di dedicarsi anche al teatro.

Dopo l’esperienza con i Matia Bazar, la carriera di Laura Valente prende pieghe differenti e viaggia tra il bleus, il jazz e il teatro. Qualche mese fa la mamma di Angelina Mango ha collaborato anche con la scuola di Amici di Maria De Filippi dove ha tenuto un laboratorio dedicato ai cantanti.