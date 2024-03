Angelina Mango e la vita prima di Amici: cosa faceva la cantante prima di diventare famosa

La popolarità di Angelina Mango è letteralmente esplosa nell’ultimo biennio. Prima la vittoria di categoria ad Amici e successivamente l’esplosione al Festival di Sanremo. Come tutti però, anche questa ragazza faceva altro prima di diventare famosa. Che cosa?

Il grande successo di Angelina Mango: cosa faceva prima di diventare famosa

Quando si pensa alla popolarità non si può non avere come punto di riferimento la giovane Angelina Mango. Questa favolosa ragazza di appena 22 anni è davvero molto talentuosa e ha saputo ottenere un successo che davvero poche persone alla sua età riescono anche solo ad immaginare.

In questo caso Angelina non deve nulla alla sua parentela nonostante i suoi genitori siano dei grandi pilastri della musica italiana. La ragazza è infatti figlia di Laura Valente, ex membro dei Matia Bazar, e di Pino Mango, un favoloso cantante italiano scomparso ormai da tempo.

Sicuramente crescere in un ambiente musicale così stimolante avrà fatto nascere in Angelina l’esigenza di essere la migliore, ma senza talento non sarebbe andata da nessuna parte. La vera svolta è quindi arrivata con la vittoria della categoria canto ad Amici 22.

A Febbraio, invece, Angelina ha saputo stravolgere tutti grazie al brano “La Noia”, canzone con la quale ha vinto l’ultima edizione del Festival di Sanremo. Tra qualche mese, infine, la giovane artista prenderà parte alla nuova edizione dell’Eurovision Song Contest dove, per l’appunto, rappresenterà l’Italia.

Cosa faceva Angelina Mango prima di diventare famosa?

Angelina ha un passato come tutti, ragione per la quale ha una vita che precede la notorietà. In una recente intervista la ragazza ha quindi deciso di rispondere a tutte quelle curiosità che riguardano la vita che faceva prima di diventare famosa. Avevo finito la scuola da due anni, ma ho lasciato l’università e ho fatto la babysitter. Non avevo un impegno stabile nel settore dello studio o del lavoro. Non mi sentivo soddisfatta ma poi ho ricevuto un’importante proposta.

Angelina ha quindi rivelato come si sia trovata davanti un bivio. Per fortuna ha saputo prendere la giusta decisione, ovvero quella di buttarsi nel mondo musicale, mandare dei video e sperare di essere scelta ad Amici. Ovviamente questa è stata la scelta più giusta. Da allora, infatti, la giovane Angelina è sicuramente una leggenda.