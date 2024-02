Angelina Mango, parla il padre del fidanzato: “Sono presente, ma non sono suo padre”

Ormai Angelina Mango è diventata il fenomeno del momento e tutti parlano di lei e della canzone con la quale ha vinto l’ultima edizione del Festival di Sanremo. A dire la sua anche il padre del fidanzato della cantante.

Angelina Mango in concerto

Scopriamo insieme le parole pronunciate da Giuseppe Cirigliano per descrivere la giovane ragazza.

Giuseppe Cirigliano parla di Angelina Mango

Se il nome di Angelina Mango è ormai noto a tutti, lo stesso non si può dire di Giuseppe Cirigliano, nome che a molti risulta sconosciuto. In realtà quest’uomo è davvero molto importante nella vita della giovane interprete ,in quanto si tratta del padre di Antonio, il fidanzato di Angelina.

Qualche ora fa il signore in questione ha deciso di pronunciare delle parole per parlare della ragazza e descrivere il legame che sono riusciti a costruire negli anni.

Angelina Mango ad Amici Mio figlio e Angelina si vogliono bene, vivono insieme e sono discreti e molto riservati. Noi amiamo la loro riservatezza. Sono così giovani e devono costruirsi da soli il loro avvenire.

L’uomo ha poi parlato di come abbiano iniziato a lavorare insieme diversi anni fa, a Milano, possibilità che ha permesso loro di crescere e conoscersi. Il ragazzo di Angelina, Antonio, studiava presso un’importante accademia musicale quando ha avuto il primo incontro con la Mango.

In che rapporti sono Angelina Mango e Giuseppe Cirigliano?

Credits: Angelina Mango

Giuseppe ha poi deciso di rivelare qualche dettaglio in merito al primo incontro con la giovane artista de “La Noia“, descrivendo nei minimi particolari il momento in cui si sono conosciuti. Me la ricordo per la sua grande timidezza. Antonio presentò Angelina a me e a sua madre dicendoci che era un’amica ,ma ci sembravano troppo felici perché fosse vero. A noi bastava solo quello. Il rapporto era forte, lo capimmo fin da subito. Conoscendo Antonio, fu scontato che non ci avrebbe detto altro.

Le parole più dolci sono state pronunciate in merito alla personalità della ragazza. Angelina è infatti stata descritta come un sole, qualcosa che riesce a illuminare chiunque abbia al suo fianco. Si capisce molto facilmente che tra i due sia presente un bellissimo legame.

Angelina e il fidanzato Antonio

L’uomo ha quindi asserito di come i due abbiano un bel rapporto, anche se ovviamente la sua figura non riuscirà mai a eguagliare quella che solo un padre può essere per suo figlio. Lui ha detto che comunque è sempre presente per lei e che se può darle un consiglio lo fa senza troppi giri di parole.

Giuseppe ha infine parlato della vittoria della ragazza a Sanremo, evento che ha descritto con grande enfasi e gioia. Del resto non capita tutti i giorni di vincere una competizione come questa, specialmente quando si hanno solamente 20 anni. I due sono stati descritti dal padre di Antonio come la felicità fatta coppia, uno splendore unico. Del resto come dare loro torto?