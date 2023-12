Angelo Madonia rompe il silenzio sulla rottura con Ema Stokholma: le sue parole

La fine della storia d’amore tra Angelo Madonia ed Ema Stokholma è uno degli argomenti più chiacchierati dalle pagine di cronaca rosa in questi giorni. Ospite a Storie Italiane, il ballerino ha rotto il silenzio e ha svelato alcuni retroscena sulla fine della storia d’amore con la sua compagna. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Qualche giorno fa Ema Stokholma ha parlato della fine della storia con Angelo Madonia rivelando anche i motivi che li hanno portati a separarsi. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Io sono una donna libera, le relazioni mettono le catene, devo essere libera nei miei modi di essere, di parlare, di vestire, di avere le mie amicizie. Libertà non vuol dire dormire con altre persone, ma voglio essere libera di essere me stessa, come mi sento. Sto bene anche da sola… sono una rompi p***e.

Come già anticipato, in questi giorni Angelo Madonia è stato ospite a Storie Italiane. Nel programma di Eleonora Daniele, il ballerino ha deciso di rispondere alle dichiarazioni rilasciate dalla sua ex compagna. Queste sono state le sue parole a riguardo:

È stato un anno abbastanza ricco per me, di emozioni ed esperienza. In merito a questo argomento ho sempre scelto la riservatezza perché sono un padre e un professionista, poi caratterialmente ci tengo proprio a non essere pubblico nonostante il mio lavoro, che già mi espone tanto. Quindi le mie dichiarazioni non ci sono state.

In merito all’anno trascorso con Ema, il ballerino ha rivelato che: