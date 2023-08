Anna Falchi e Walter Rodinò si sono lasciati: l’annuncio

Anna Falchi e Walter Rodinò non sono più una coppia. Dopo circa un anno e mezzo dall’inizio della relazione, la conduttrice de I Fatti Vostri ha annunciato di essere tornata single. L’annuncio è stato fatto tramite un’intervista rilasciata al ‘Messaggero’: scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

È naufragato l’amore tra Anna Falchi e Walter Rodinò. A dare l’annuncio è stato la conduttrice de I Fatti Vostri in un’intervista rilasciata al ‘Messaggero’. La conduttrice, pronta a tornare al timone dello storico programma in onda su Rai 2, ha annunciato la fine della storia d’amore con Walter Rodinò, esperto di comunicazione. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Sto vivendo una seconda giovinezza. Non sento l’età che ho e sono felicemente single da due mesi, cosa che non mi succedeva da anni. Ma non parliamo di ex, per carità.