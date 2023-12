Anna Foglietta contro Ilary Blasi: lo sfogo contro la conduttrice non è passato inosservato

Nel corso delle ultime ore il nome di Anna Foglietta sta occupando ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Intervistata da ‘Vanity Fair’, l’attrice ha rilasciato alcune dichiarazioni contro Ilary Blasi che non sono passate inosservate. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Anna Foglietta contro Ilary Blasi. Come già anticipato, in un’intervista rilasciata a ‘Vanity Fair’ l’attrice ha detto la sua sull’uscita del documentario Unica. Queste sono state le sue parole a riguardo:

E, continuando con il suo discorso, l’attrice ha poi aggiunto:

Per poi concludere:

Insomma, non è la mia storia. Cosa mi diverte? Qualche giorno fa sono stata ospite di Ballando con le stelle con Lillo. Non immaginavo, ma mi sono divertita da morire. E poi mi hanno vista tutti. Potrei reinventarmi come ballerina.

Anche Alena Seredova ha voluto dire la sua sull’uscita del documentario Unica. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Cosa ne penso? Io non penso niente, perché mi piace farmi i cavoli miei. Devo dire, a parte la sensazione che ho avuto io sentendo e vedendo, sono ancora più convinta che la mia scelta era quella giusta. Apprezzate la mia riservatezza? Grazie. Non penso che ci siano cose giuste o cose sbagliate, ma io sono convinta che per me, per noi, per la mia famiglia, per la nostra famiglia sia andata bene così.