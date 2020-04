Che fine ha fatto Anna Mazzamauro (Signorina Silvani) Vi ricordate la famosissima Signorina Silvani della saga di Fantozzi? Ecco cosa fa oggi

Ve la ricordate la Signorina Silvani? Era uno dei personaggi sicuramente più amati della saga del film di Fantozzi. Scopriamo insieme com’è iniziata la sua carriera da attrice e cosa fa oggi, a distanza di tanti anni dalla fine della saga.

Anna Maria Mazzamauro è nata a Roma il primo dicembre 1938 ed è conosciuta da tutti quanti proprio per aver interpretato il personaggio della signorina Silvani nella serie di film dedicata a Ugo Fantozzi. In realtà lei si era presentata ai provini per poter ottenere la parte di Pina, la moglie del personaggio interpretato da Paolo Villaggio.

La sua carriera da attrice è inizia alla fine degli anni Sessanta, quando apre un piccolo teatro a Roma, Il Carlino. Il debutto al cinema è nele 1967 nel film Pronto… c’è una certa Giuliana per te di Massimo Franciosa. L’anno seguente il teatro va a fuoco e la sua compagnia chiuse. Recita nella commedia musicale Non cantare, spara con il Quartetto Cetra.

Continua a lavorare a teatro fino a quando non viene scelta da Paolo Villaggio per interpretare il ruolo della signorina Silvani nella saga di film di Fantozzi. Fa parte di tutti i film, dal 1975 al 1999. Il teatro però le manca, anche se continuerà a lavorare al cinema, anche come doppiatrice, ad esempio prestando la voce alla sorellina di Senti chi parla 2. Nel 2002 è nella fiction di Canale 5 Ma il portiere non c’è mai?

In televisione l’abbiamo vista anche in Scuola serale per aspiranti italiani su Rai 2. E poi ha fatto parte del programma Gran Canal con Corrado. Ha preso parte nel 1985 a Grand Hotel su Canale 5 e poi in Beato tra le donne con Enrico Papi. Nel 2013 riceve Premio Charlot alla carriera. Nel 2015 durante le riprese di Poveri ma ricchi di Fausto Brizzi dice di essere stata picchiata sul set per aver interrotto per sbaglio un collega.

Per quello che riguarda la vita privata, Anna Mazzamauro è stata sposata con Bartolomeo Scavia e nel 1970 è diventata mamma di una bambina.