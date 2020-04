Anna Munafò, incinta l’ex tronista di Uomini e donne Su Instagram Anna Munafò annuncia di essere incinta: l'ex tronista di Uomini e donne aspetta un bel maschietto e nascerà a giugno

Anna Munafò incinta di un maschietto che nascerà a giugno. L’ex tronista di Uomini e donne ha infatti annunciato che diventerà mamma, insieme al marito Giuseppe Saporita, che ha sposato a sorpresa nel mese di dicembre 2019. Lo ha scoperto per caso a fine ottobre: il piccoletto nascerà nel mese di giugno e non vede l’ora.

Anna Munafò e il marito Giuseppe Saporita aspettano un bambino che nascerà a giugno. Come riportato dall’ex tronista di Uomini e donne in un’intervista rilasciata a Uomini e donne magazine, il giornale dedicato proprio alla trasmissione televisiva di Maria De Filippi. Diventata famosa proprio per questo programma, oggi ancora è decisamente seguita e tutti i suoi fan sono felici per la gravidanza in corso.

A giugno nascerà un maschietto, un bel bambino: a sei mesi dalla scoperta per caso della gravidanza in corso, dà anche l’annuncio, come racconta la stessa protagonista di Uomini e donne. Lo ha scoperto a fine ottobre dopo aver fatto un test per gioco, scherzando con un’amica: “Ero a fare un aperitivo con una mia amica e scherzavamo sulla possibilità che fossi incinta. Sono passati altri due giorni e ho fatto il test. Ed è uscito positivo”.

Non era ancora sposata con Giuseppe Saporita. Ed ecco come glielo ha detto: “Ho preso il test, l’ho impacchettato, nel senso che ho fatto proprio un pacchettino regalo. Sono andata a casa dei suoi genitori, dove lui stava pranzando.

Ho atteso che finisse di pranzare: volevo dirglielo ma temevo gli andasse il pranzo di traverso o che gli prendesse un colpo. Dopo il pranzo l’ho chiamato in disparte e gli ho detto: Ti ho fatto un regalo. Anzi, no, forse il regalo lo hai fatto tu a me!. Lui ha aperto il pacchetto: era emozionatissimo”.

La coppia si è poi sposata a fine dicembre 2019. E tra poco diventeranno genitori.