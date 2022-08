Anna Pettinelli ha ammesso di ritoccare le foto. La risposta di Tina Cipollari

Anna Pettinelli da poco è tornata single dopo la fine della storia con Stefano Macchi. Ad ufficializzare la fine della relazione la stessa speaker circa 2 mesi fa ospite a Verissimo e poi al Maurizio Costanzo Show.

Stefano ha deciso di uscire già allo scoperto con la sua nuova fiamma. Si tratta di una vecchia conoscenza del mondo dello spettacolo, Elisa D’Ospina. La coppia ha ufficializzato la relazione postando diversi scatti in vacanza ad Ibiza.

Fonte: Instagram

Anna ha mostrato comunque di soffrire per la fine della storia ma anche in questo caso è riuscita a parlarne con la solita ironia che la contraddistingue. Infatti anche la sua biografia di Instagram è stata aggiornata in questo modo: “Conduttrice radio televisiva. Ogni giorno su RDS. Madre orgogliosissima di Carolina. Credevo nell’amore ora solo nell’amicizia. Sono la solita c*gliona”.

La speaker radiofonica che a settembre la rivedremo anche tra i banchi di Amici come insegnante, alcuni giorni fa ha voluto rispondere ad un haters che l’ha criticata per le sue labbra gonfie.

Anna ha chiarito che in realtà non si è sottoposta a nessun ritocchino. Ha pubblicato una foto di quarant’anni fa per paragonarla con una attuale per dimostrare che in realtà le labbra più gonfie sono dovute ad un fisiologico cambiamento dell’età.

“Eccomi qui: ora e 40 anni fa. Ho pensato di dare soddisfazione a haters e criticoni per farli sentire un momento importanti e dare un consiglio visto che da giorni rompete le palle con le dimensioni della mia bocca che come vedete, a parte un normale ingrandimento portato dall’età, è rimasta la stessa. Non smetterete, lo so è nella vostra perversa natura ma anche voi avete diritto a vivere” – le parole di Anna.

La speaker ha annunciato solo di fare uso di una famosa app per mettere dei filtri alle foto che poi pubblica sui social.

“Detto ciò, è vero che la gente con il Photoshop si toglie taglie, affetta fianchi, pialla rughe e cellulite, aumenta seni. Ma che male c’è a voler sembrare, almeno in foto, più carine? Voi pubblichereste foto in cui siete venuti male? No. Allora usate i filtri come tutti. Io per esempio uso FaceTune per fare la pelle più liscia. Usatelo anche voi, nella versione base è gratuito, ma ricordatevi c’è sempre la prova dal vivo e li, incontrandoci, vedremo chi sta meglio. Voi o io. Rilassatevi e ritoccatevi senza pietà” – ha detto con la solita ironia.

Al post ha commentato anche Tina Cipollari che ovviamente ha preso le difese della Pettinelli.

“Lasciali scrivere poveracci, con o senza filtri sei sempre una bella donna. Vorrei vedere tutte quelle che criticano quanto sono belle, saranno delle cesse allucinanti” – ha scritto.