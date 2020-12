Sabato scorso è stata trasmessa l’attesa semifinale di All Together Now. Il talent show musicale condotto da Michelle Hunziker su Canale 5, in cui i concorrenti si danno battaglia in accesissime sfide canore, sta riscuotendo un enorme successo. La sfida, ovviamente, avviene sotto lo sguardo attento dei giudici. Tra di loro, in questa terza edizione del programma, troviamo anche il volto di Anna Tatangelo, assolutamente inedita nei panni del giudice.

La bella cantante sera dopo sera ha stupito il pubblico ed e riuscita a tener testa, quanto a stile, anche alla conduttrice Michelle Hunziker. Il merito va sicuramente al suo infallibile gusti estetico e ai suoi outfit spettacolari, che Anna sfoggia meravigliosamente. I suoi look sono stati così ben curati che, a volte, la stessa padrona di casa si è ritrovata addirittura ad imitarli (come nel caso dello splendido look total white). Ma in questi ultimi giorni di registrazione del programma, la Tatangelo ha preso una decisione inaspettata proprio riguardo al suo look, stravolgendo completamente tutto quello a cui eravamo abituati.

La cantante ha deciso di rinnovarsi senza, ovviamente, rinunciare mai alle marche. Però, per il momento minigonne e abiti sensuali, come quelli che ha indossato nelle precedenti puntate del talent, rimarranno un ricordo. Nonostante fin dalle prime puntate la sua femminilità è stata il suo punto di forza, ora la cantante guarda verso altri lidi. Quindi gonne aderentissime, vestiti rosso acceso e leggings leopardati, in vista della semifinale, resteranno confinati nell’armadio.

Anna Tatangelo cambia stile

La Tatangelo, stavolta, opta per un pantalone a palazzo a vita alta e nero, abbinato ad una camicia in seta decorata con splendide piume e stampe barocche e indiane. La cantante sfoggia questo meraviglioso completo vintage anni ’90 firmato da Gianni Versace, costato 750 euro, mentre ascolta le esibizioni dei concorrenti.

Ovviamente, non potevano che chiudere il quadro in bellezza degli splendidi tacchi a spillo, décolleté di Casadei nere da 575 euro. Quanto all’acconciatura, Anna ha raccolto la sua bionda chioma in un’elegantissima e sobria acconciatura. Non ci resta che vedere cosa ci riserva la cantante per la finalissima.