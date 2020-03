Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio: i cantanti si sono veramente lasciati? Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sembrerebbero essersi lasciati. Poche ore fa la cantante avrebbe dato ulteriori prove di ciò.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio a quanto pare si sono lasciati, e a dimostrarlo ci sarebbero alcuni video e alcune foto che la cantante avrebbe condiviso sui suoi profili social. Oltre a questo, ci sarebbe anche il fatto che abbia lasciato la casa che condivide con il cantante.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 14 Dic 2019 alle ore 4:19 PST

I fan si fermano come stupiti di fronte a questa notizia, e attendono un qualsiasi post social che permetta di capire, confermare oppure sfatare questa notizia. Eppure sembrerebbe proprio che questa volta Anna Tatangelo sia convinta nella sua decisione di lasciare Gigi D’Alessio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 28 Feb 2020 alle ore 4:55 PST

La prova consisterebbe nel fatto che abbia lasciato la casa con cui condivideva con lui da più di 10 anni e non solo. Questo però è accaduto giorni fa, ora invece le prove sarebbero altre. Addirittura avrebbe anche condiviso un video in cui fa la spesa sola con suo figlio, come per dimostrare di essere da sola.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 25 Feb 2020 alle ore 8:50 PST

Un’ulteriore prova consisterebbe nel fatto che la Tatangelo abbia frequentato proprio da sola, nelle ultime ore, i locali che era solita frequentare con Gigi. Nel frattempo, di fronte a queste notizie, i fan sembrano attendere qualsiasi notizia possa loro smentire o dare conferma della notizia. Molti patteggiano per la pace tra i due, mentre altri visitano con curiosità il profilo social di Instagram della Tatangelo, per cercare una nuova prova, una frase che faccia capire o meno la situazione, e soprattutto perché abbiano litigato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 23 Dic 2019 alle ore 5:59 PST

Il motivo non si può nemmeno ipotizzare, perché per ora la cantante ha condiviso solo una semplice spesa di lei e suo figlio, senza dare ulteriori spiegazioni o frasi che possano lasciar pensare al motivo per cui si sia generata la lite con il cantante napoletano. In attesa che ci siano nuovi post, i fan si augurano che i due risolvano.