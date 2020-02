Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio in crisi? Lei avrebbe lasciato già la loro casa Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio in crisi? Sembra che lei sarebbe andata via dalla loro casa e sarebbe tornata nell'abitazione nel centro di Roma

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sarebbero in crisi? Secondo Spy le cose non andrebbero molto bene tra i due cantanti. Già un po’ di tempo fa, i due si erano separati ma dopo una breve pausa di riflessione, erano tornati insieme. Ma non per molto, a quanto sembra. La situazione in questo momento non sarebbe molto rosea, a quanto pare.

Aria di crisi tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio: lo afferma Spy che parla di una separazione in corso. Secondo Spy, Anna Tatangelo avrebbe lasciato la casa che ha condiviso con Gigi D’Alessio per ben 10 anni per rifugiarsi a Roma, nell’abitazione che possiede nel centro della città. Già in passato Anna Tatangelo aveva usato quella casa durante la separazione nel 2017.

A raccontare l’accaduto è il settimanale Spy che afferma:

“Anna sarebbe tornata nella casa nel centro di Roma. Quella stessa casa dove si era rifugiata quando i due, esattamente tre anni fa, si erano lasciati ufficialmente con tanto di ammissioni pubbliche”.

Un’altro indizio che ha fatto pensare a tutti a una separazione in atto è la mancanza di foto della coppia sui social Anna Tatangelo, di solito, condivide tutto sul suo profilo Instagram ma, ultimamente, di Gigi D’Alessio non c’è traccia.

Visualizza questo post su Instagram Ordine imperfetto 🌪🎧💆🏻‍♀️ Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 25 Feb 2020 alle ore 8:50 PST

Il settimanale Spy rincara la dose:

“Quell’appartamento non l’ha mai abbandonato ed ecco che oggi il suo nuovo nido è ancora quello. Lontano da Gigi”.

Poi un altro indizio di una probabile separazione è la presenza della cantante di Sora nel locale che, di solito, frequenta Gigi D’Alessio nella sera in cui lui, guarda caso, mancava.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio stanno insieme da molti anni e dal loro amore è nato Andrea che oggi ha 11 anni.

Per adesso non sono arrivate smentisce da parte di Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio.