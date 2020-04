Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio: svelato il motivo per cui si sono lasciati Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio sono stati insieme per moltissimi anni, da poco hanno annunciato la separazione, ma ecco il motivo per il quale lei lo ha lasciato

Poco tempo fa, è arrivata alle orecchie del gossip nazionale la notizia della separazione di Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, sconvolgendo tutti. Adesso, a distanza di tempo, è venuto alla luce il vero motivo per il quale la cantante ha deciso di lasciare suo marito dopo anni di matrimonio.

La notizia è arrivata il 3 marzo scorso su entrambi i profili social dei cantanti, i quali hanno definitivamente deciso di lasciarsi dopo aver addirittura superato una crisi nel 2017. “Sono cose che succedono a molte coppie”, aveva dichiarato lei dando la notizia ai suoi fan, ma c’è un motivo nascosto dietro questa decisione drastica.

Pare che la decisione sia stata presa in base ad un problema di carattere ideologico: Gigi D’Alessio non voleva sposare la moglie anche in chiesa. Il tutto è mosso dalla forte credenza religiosa della cantante di Sora, ma il problema sarebbe principalmente che il marito è ancora attualmente sposato con la sua ex moglie Carmela Barbato, per la Chiesa Cattolica.

Pare che ci siano, inoltre, dei retroscena su un incontro mistico tra Anna Tatangelo e Natuzza Evolo, la mistica calabrese, che avrebbe aiutato la cantante dopo la perdita del figlio. Infatti, pare che la cantante si sia recata lì per farsi aiutare nel sciogliere le sue pene interiori e che, effettivamente, la donna l’abbia aiutata. Inoltre, ha addirittura previsto la nascita, l’anno successivo, di suo figlio Andrea.

Oltre a tutto questo, pare che la veggente abbia addirittura capito, prima di Anna Tatangelo, che ci sarebbero stati dei problemi nella sua vita coniugale, basati principalmente sulla sua fede religiosa. Infatti, le ha detto che sapeva che avrebbe pagato con grandi ansie interiori il suo amore per Gigi D’Alessio, come di fatto è stato.

Alcune fonti dichiarano anche che la donna, al momento, stia cercando un nuovo amore per colmare il vuoto lasciato da Gigi D’Alessio. In questi giorni la vediamo raggiante nei video Instagram e Tik Tok, dove si muove in balletti molto accattivanti.