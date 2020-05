Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, il motivo della separazione Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, dietro la loro separazione ci sarebbe l’ex moglie di lui, secondo alcune indiscrezioni; ecco cosa sarebbe successo

Come sapete bene, ormai, la storia tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sarebbe arrivata a capolinea. Pochi sanno,. però, il vero motivo che ha messo fine al loro rapporto. Tra dubbi e domande, ci sono alcune indiscrezioni che indicano Carmela Barbato, ex moglie del cantante, come possibile motivo della separazione. Ecco cosa sarebbe successo.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sono lasciati dopo un periodo di tira e molla. Ma non molto tempo fa i due sembravano prossimi al matrimonio. Cos’è successo? In tanti hanno provato a dare una risposta a questa domanda, anche perchè, i diretti interessati hanno evitato di parlarne.

Alcune indiscrezioni, però, sembrano aver individuato il motivo della rottura. Si tratterebbe della ex moglie di Gigi D’Alessio, Carmela Barbato. La donna è stata sposata con il cantante per 20 anni, dal 1986 fino al 2006. I due si sono lasciati perché lui si era innamorato di Anna Tatangelo ma tra loro c’è ancora un buon rapporto.

Carmela Barbato ha più volte detto di averlo perdonato e il loro rapporto è civile e cordiale, per amore dei figli, Claudio, Ilaria e Luca. Ovviamente, non aveva mai detto di volerlo indietro ma ha mantenuto un buon rapporto con lui.

Le indiscrezioni parlano di alcuni malumori nati tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, per colpa dell’ex moglie. Dopo la nascita del loro figlio Andrea, 10 anni fa, Anna Tatangelo non ha mai nascosto il suo desiderio di sposarsi, magari in chiesa. Ma, per farlo, Gigi D’Alessio avrebbe dovuto annullare le nozze precedenti con Carmela Barbato.

Ma il cantante non l’ha fatto. Il motivo? Per i figli avuti con la prima moglie, in modo particolare con Ilaria che aveva definito in un post su Instagram Anna Tatangelo “cattiva, ingrata, un diavolo”. In seguito la ragazza si era scusata e aveva cancellato il post ma resta il fatto che tra le due non corre buon sangue.