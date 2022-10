La cantante Anna Tatangelo in lacrime per la mamma durante un concerto. L’ex moglie di Gigi D’Alessio non riesce a trattenersi e si mette a piangere ricordando la donna che è venuta a mancare nello scorso mese di settembre. Sul palco, di fronte ai suoi fan, Anna Tatangelo fa un gesto che ha commosso tutti quanti.

La cantante ha iniziato a piangere mentre si trovava sul palco, durante un concerto. A poche settimane dal grave lutto che ha colpito la sua famiglia, si è rimessa a lavorare, ma purtroppo è ancora triste per la perdita della donna più importante della sua vita.

A settembre, infatti, Palmira Vinci, mamma della cantante di Sora, si è spenta all’età di 67 anni. Da tempo aveva una patologia che non le ha dato scampo. Ha lasciato i suoi cari e tutti gli affetti a elaborare un lutto troppo difficile da affrontare.

Tutta la comunità di Sora si è stretta alla famiglia della donna scomparsa, dal momento che era molto conosciuta e molto amata. Da tempo stava meglio, ma ad agosto ha avuto una ricaduta, è peggiorata e in poche settimane è volata in cielo.

Sui social Anna Tatangelo, che spesso aveva parlato di lei come di una donna forte che non si fermava di fronte a niente, aveva salutato con una bellissima foto la mamma. Subito follower, vip e colleghi si erano stretti a lei, per aiutarla a superare il lutto.

Anna Tatangelo in lacrime per la mamma: torna sul palco e si mette a piangere

Ce la posso fare. Ho fatto una promessa a una persona. Le ho detto che questa canzone, la prossima, l’avrei comunque continuata a cantare. Stasera è la prima volta che la canto dopo quello che è successo, quindi datemi una mano

Tra le lacrime ha dedicato una canzone alla mamma facendo commuovere tutti i presenti, mandando poi un bacio al cielo per dirle addio.