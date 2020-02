Anticipazioni della telenovella il Segreto della puntata di domani 19 febbraio 2020 Maria e Irene si alleano contro Dori, ecco le anticipazioni della puntata del Segreto di domani

Nella puntata di domani del Segreto, telenovella che va inonda alle 16:40, su canale cinque, troviamo una Maria Castaneda molto spaventata, ma con le idee ben chiare. I dubbi, che sono stati sempre insidi nella figlioccia della Montenegro, pare abbiano preso vita, rivelandosi concreti.

La protagonista, ha appreso da poco, che Dori è un personaggio molto pericoloso, capace di tutto e senza scrupoli. Maria Castaneda, nella prossima puntata, chiede aiuto alla sua amica Irene e gli consegna una lettera, dal contenuto misterioso.

La Castaneda, ha fatto in modo di drogato Dori, per fagli raccontare tutta la verità a sua conoscenza. Quello che c’è sotto, come si sospettava è un terribile segreto, che mette in pericolo molti di loro, sia Maria sia Clara.

La donna, nello stato di trans, ha rivelato che sia l’infermiera, che i suoi figli, rischiano la vita. Maria Castaneda, vuole agire ma non può farlo da sola, così chiama in suo aiuto la sua cara e fidata amica Irene Campuzano . Così con una scusa, la figlioccia della Montenegro, chiama Irene Campuzano e la fa andare alla casa.

La missione che le affiderà, sarà quella di indagare su Clara e i suoi figli, consegna così nelle mani della giornalista, una enigmatica lettera e le chiede di cercare informazioni in giro. Maria Castaneda è convinta che la sua amica, la possa aiutare a risolvere finalmente il mistero che c’è su Dori.

Ovviamente tutto deve avvenire nel più completo segreto. All’insaputa di tutti, soprattutto di Fernando Messia e dell’infermiera, che si è scoperto essere amanti. Bene queste le anticipazioni di oggi per la puntata di domani, ma ci saranno delle importanti novità da non perdere. Non fatevi scappare gli appuntamenti giornaliero.