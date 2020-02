Anticipazioni sulla puntata di questa sera del Grande Fratello Vip serata difficile per Serena Enadu Scottanti rivelazioni su Serena Enardu per questa sera al Grande Fratello Vip

E’ prevista per questa sera la puntata del Grande Fratello Vip 2020 diretta da Alfonso Signorini. Pupo e Wanda, sono già pronti in prima fila per non perdersi nulla. Ci si aspetta qualcosa di molto speciale. Serata piena di novità e soprattutto incentrata sull’amore.

Per questa festa del 14 febbraio di San Valentino, il conduttore ha messo in serbo per noi una puntata concentrata sui sentimenti. Protagonisti indiscussi di questa storia saranno proprio Paolo e Crizia, nuova e inaspettata coppia formata proprio all’interno del Grande fratello, Pago e Serena coppia storica e chiacchieratissima della tv, e proprio loro sono i protagonisti.

Non mancheranno i colpi di scena e i pettegolezzi. Ma per Serena non sarà una serata facile. Ci sono delle importanti novità che la stanno aspettando, e lei è ancora ignara di tutto . La scorsa puntata, con l’ingresso nella casa di Pedro,il fratello di Pago, la situazione si è fatta difficile dopo la scoperta di alcuni like al bel tronista Alessandro Graziani.

Sembrerebbe che questa sera in diretta verranno rivelate altre scottanti novità. Ecco di che cosa parliamo!. Alfonso Signorini è piombato nello studio di Uomini e Donne per parlare proprio con Alessandro e capire cosa sia realmente successo tra i due e se ci sia stato effettivamente qualcosa.

Tina Cipollari ha riportato più volte delle segnalazioni, che riguardano proprio i due mettendo ancora più curiosità e sospetto , ma Alessandro mette a tacere tutto.Il direttore della rivista “CHI” è riuscito ad ottenere da Maria De Filippi il permesso di intervistare Alessandro.

Da questa intervista sembrerebbe siano uscite novità scottanti. Qualcosa di interessante bolle in pentola, ma non sappiamo ancora cosa. Sicuramente questa sera avremmo la risposta, Pago riuscirà a perdonare per l’ennesima volta Serena?. Il Grande Fratello Vip di quest’anno sta lasciando tutti con il fiato sospeso.