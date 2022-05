Lutto nel mondo della ristorazione internazionale, per la prematura scomparsa di Antoine Alléno morto in un incidente stradale. Il figlio dello chef Yannick Alléno ha perso la vita in seguito a un sinistro in cui ha riportato lesioni così gravi che ne hanno causato la morte. A nulla sono valsi i tentativi dei soccorritori di salvargli la vita.

Antoine Alléno aveva solo 24 anni ed è morto a causa di un incidente stradale che non gli ha dato scampo. Un’auto pirata lo ha preso in pieno mentre viaggiava in strada con il suo scooter. L’investitore aveva rubato l’auto con cui ha centrato in pieno il ragazzo fermo a un semaforo rosso.

L’auto pirata ha colpito prima lo scooter di Antoine Alléno e poi un’altra macchina ferma allo stesso semaforo. Il ladro stava cercando di scappare dalla polizia che lo stava inseguendo e non ha guardato in faccia nessuno, nemmeno il giovane 24enne lasciato morire in strada.

Antoine Alléno era il figlio dello chef Yannick Alléno ed è morto nonostante l’intervento immediato dei soccorritori che lo hanno portato con urgenza in ambulanza in ospedale. I medici hanno fatto di tutto per lui, ma purtroppo le lesioni sono risultate fatali.

Per lo chef stellato Yannick Alléno, famosissimo in patria come fuori dai confini francesi, una notizia terribile, che lo ha gettato nello sconforto. Perché nessun padre dovrebbe mai organizzare il funerale di suo figlio. Lo chef è devastato dal dolore.

Antoine Alléno, morto in un incidente stradale: era una promessa della ristorazione stellata francese

Come suo padre, anche Antoine Alléno aveva una grandissima passione per la cucina ed era una promessa della ristorazione francese. Tutto il mondo enogastronomico transalpino è in lutto per la grave perdita.

Antoine Alléno insieme al padre la scorsa estate aveva aperto una hamburgeria molto rinomata nel bistrot-enoteca della capitale francese Parigi, ‘Allénothèque: Burger Père & Fils’.