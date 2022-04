Fiocco rosa in casa Rai e ad annunciarlo è Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno, la trasmissione di cui è conduttrice. L’amatissima presentatrice, infatti, ha annunciato la nascita di una bimba all’interno del cast del programma televisivo. A diventare papà è lo chef Alessandro Billi: come sta la piccolina?

Fonte Studio “E’ sempre mezzogiorno”

Antonella Clerici durante il programma televisivo ha annunciato un bel fiocco rosa.

Nata Anais, la figlia di Alessandro e la nipote di Filippo.

La conduttrice ironicamente ha poi aggiunto:

Poi però peccato che crescono. Io ce l’ho in piena adolescenza

Anais è la figlia dello chef Alessandro Billi, cuoco del ristorante Osteria Billis, che si trova a Tortona, in provincia di Alessandria. Nato a Tortona e cresciuto a Venezia, ha iniziato con un piccolo Bistrot a Padova, per poi spostarsi a Milano e infine ritornare a Tortona. Qui è diventato papà per la prima volta.

Mia figlia è nata all’ospedale di Novi, quindi voglio ringraziare tutti questi medici e infermieri.

Queste invece le parole del neo papà, che ha voluto aggiungere qualche piccolo dettaglio a questo lieto evento, che ha portato un fiocco rosa nel programma televisivo di casa Rai.

Mia moglie Fosca è stata bravissima, infatti il parto è stato veloce. Non pensavo perché in cucina sono abbastanza severo, ma come l’ho presa in braccio mi è scesa subito una cascata di lacrime.

Tenero il commento dello zio Filippo:

La vedo così tenera e piccola.

Un bel fiocco rosa per il cast della presentatrice Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno

Una gioia per mamma e papà la nascita della bambina, ma anche per tutto il programma televisivo, una grande famiglia allargata che va in onda su Rai1 con tante gustose ricette.

Per tutti, ma in particolare per i neo genitori, è un momento davvero magico e speciale. Una notizia che riempie il cuore di gioia.