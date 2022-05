Antonella Clerici preoccupa i telespettatori per via della sua assenza a È Sempre Mezzogiorno: ecco le sue condizioni di salute dopo l’intossicazione dei giorni scorsi

Antonella Clerici nei giorni scorsi è stata assente durante la diretta del suo show È Sempre Mezzogiorno, preoccupando tutti i telespettatori che da anni la seguono. La nota conduttrice Rai infatti, ha deciso di prendersi una pausa dopo aver accusato un forte malore dovuto ad un’intossicazione.

La messa in onda del programma a seguito della mancata presenza di Antonella, si è svolto in maniera del tutto diversa. La puntata è stata aperta da Lorenzo Biagiarelli in collegamento Skype che ha dato il via ad una serie di ricette già svolte nel corso di questa edizione.

È proprio lo stesso Lorenzo ad affermare: “Ciao a tutti! Sono l’unico a essere qui. Questa mattina è Sant’Alfio. Evidentemente Alfio ha portato tutti a fare una scampagnata a Grondona. Io sono rimasto qui da solo, anche perché sono a casa. Ma non abbiate paura: anche oggi vi aspetta una puntata di È sempre mezzogiorno, una puntata dolcissima, piena di sorprese”.

Nonostante le sue parole, sono tantissimi i telespettatori che si sono preoccupati delle condizioni di salute della conduttrice. Quest’ultimi hanno così spinto Antonella Clerici ad apparire all’interno del proprio profilo social, spiegando la situazione che la vede protagonista.

Antonella Clerici assente a È Sempre Mezzogiorno: le sue condizioni a seguito dell’intossicazione

L’assenza di Antonella all’interno del suo programma ha preoccupato di gran lunga i telespettatori che, hanno chiesto chiarimenti in merito. Proprio a seguito dei tantissimi messaggi inviati all’interno del proprio profilo Instagram, la conduttrice ha deciso di rompere il silenzio in merito alle sue condizioni di salute.

Nel corso dei giorni passati, è proprio Antonella ad affermare: “Ciao amici. Solo per dirvi che oggi non sono in onda perché stanotte ho avuto la febbre molto alta, ho avuto una sorta di intossicazione, quindi non sono stata tanto bene”.

La conduttrice ha poi terminato affermando: “Spero domani di essere assolutamente con voi e quindi a prestissimo. Un abbraccio”. Stando alle sue parole, le sue condizioni di salute sembrano essere buone nonostante il grande spavento dei giorni scorsi.

Antonella Clerici è così pronta a tornare più carica e determinata di prima alla conduzione del proprio programma firmato Rai che, ogni giorno coinvolge migliaia di telespettatori.