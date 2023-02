Antonella Clerici assente ai funerali di Maurizio Costanzo: ecco perché

Ieri si sono svolti i funerali di Maurizio Costanzo, morto all’età di 84 anni venerdì scorso mentre si trovava ricoverato in una clinica di Roma. Giornalista, scrittore, autore, conduttore, Maurizio è stato un personaggio duttile sempre all’opera ed era amato da tutti.

Tantissime persone oggi famose nel mondo dello spettacolo devono a lui la notorietà. La commozione è stata tanta sin dalla camera ardente allestita al Campidoglio. Anche ieri in chiesa in Piazza del Popolo a Roma erano in migliaia a dargli l’ultimo saluto. Tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo e della politica hanno voluto dargli l’ultimo saluto.

Fonte: Rai

In tanti però hanno notato un’assenza, quella di Antonella Clerici. La conduttrice di È sempre mezzogiorno aveva scritto sui social una dedica a Maurizio: “Ciao Maurizio: quanti, troppi ricordi!”.

Il ricordo in trasmissione

Poi ieri in diretta nel corso della trasmissione ha voluto ricordarlo. “Il fine settimana che è appena passato è stato per me, ma penso per tutti voi, un weekend dalle emozioni forti e anche un po’ contrastanti. Ci ha lasciato, come tutti sapete e ho avuto modo di ricordarlo già venerdì, Maurizio Costanzo” – prima di far ascoltare ai telespettatori il brano Se telefonando di Mina scritto proprio da Maurizio e diventata una delle canzoni più belle di sempre.

Nel ricordalo Antonella ha anche svelato il motivo per cui nel pomeriggio non sarebbe potuta essere presente al funerale.

“Questa è per me una canzone che mi è sempre piaciuta tantissimo, ogni volta glielo dicevo che è meravigliosa. Scritta da lui e cantata dalla grandissima Mina, che ha veramente un significato per tutti gli amici che in questo momento vorrebbero telefonargli per dargli un addio ma non è più possibile. Peccato tra l’altro non potergli dare personalmente l’ultimo saluto perché la distanza non me lo permette”.

Gli impegni lavorativi non hanno permesso ad Antonella di essere al funerale di Maurizio Costanzo visto che la trasmissione si gira negli studi Rai di Milano.